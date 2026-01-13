Panamá dice presente en los Premios Lo Nuestro 2026: Boza, Dímelo Flow y Nando Boom están nominados

Los Premios Lo Nuestro , organizados por la cadena Univision, son uno de los galardones más importantes de la música latina.

La música panameña vuelve a brillar en el ámbito internacional. Boza, Dímelo Flow y Nando Boom figuran entre los artistas nominados en la edición 38 de los Premios Lo Nuestro 2026, cuya lista oficial de candidatos fue revelada este martes.

Los Premios Lo Nuestro reconocen lo más destacado de la música latina en múltiples géneros y celebran la diversidad, la innovación y el impacto de los artistas en la industria. En esta edición, Panamá logra posicionarse con propuestas que van desde los sonidos urbanos contemporáneos hasta las raíces del “dembow”.

En el caso de Boza, el artista está nominado en la categoría Afrobeats del Año con el tema “San Blas”, una canción que rinde homenaje a la cultura caribeña y que ha tenido amplia proyección internacional. Por su parte, Dímelo Flow compite por Mejor Canción “Dem Bow” y Colaboraciones, mientras que Nando Boom, uno de los pioneros del género, también está nominado a Mejor Canción “Dem Bow”, consolidando el legado panameño en este ritmo.

¿Qué son los Premios Lo Nuestro?

Los Premios Lo Nuestro, organizados por la cadena Univision, son uno de los galardones más importantes de la música latina. Se celebran anualmente y destacan a artistas, productores y compositores que han marcado tendencia y éxito durante el año. Los ganadores son elegidos mediante una combinación de votación del público y criterios de la industria musical, lo que los convierte en un termómetro del impacto real de cada propuesta artística.

La ceremonia de este año se realizará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y contará con la presentación de una extensa lista de artistas latinos que competirán en las distintas categorías, además de actuaciones musicales en vivo.

Boza: proyección internacional desde Panamá

Boza se ha convertido en uno de los artistas panameños con mayor proyección internacional en los últimos años. Con un estilo que fusiona afrobeat, reggae, dancehall y música urbana, ha logrado posicionarse en importantes listas de popularidad y colaborar con reconocidos artistas de la escena latina. Temas como “Hecha Pa’ Mí” marcaron su despegue global, mientras que producciones más recientes, como “San Blas”, refuerzan su identidad cultural y musical.

Nando Boom: leyenda del dembow

Por su parte, Nando Boom es considerado uno de los referentes históricos del dembow y del reggae en español. Su carrera, iniciada en las décadas de 1980 y 1990, sentó las bases de un género que hoy tiene influencia global. Canciones emblemáticas y su estilo inconfundible han dejado una huella permanente en la música urbana, motivo por el cual su nominación representa también un reconocimiento a la trayectoria y al aporte de Panamá a la música latina.

Con estas nominaciones, Panamá reafirma su lugar en la escena musical internacional, combinando nuevas voces con artistas históricos que continúan siendo referencia para las nuevas generaciones.

