'Pedrito, el musical': un homenaje al legado de Pedro Altamiranda llega al teatro

El legado del humor, la sátira y la identidad panameña de Pedro Altamiranda llega a los escenarios en una gran producción teatral. Su hijo, Pedrito Altamiranda, presentó oficialmente “Pedrito, el musical”, una obra que rinde homenaje a la vida y obra del icónico cantautor, conocido por sus letras irreverentes y su amor por el país.

El musical se estrenó el pasado 6 de octubre en el Teatro Pacífico y se presentará durante todo el mes, hasta el 31 de octubre, con funciones de martes a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 3:30 p.m. y 6:30 p.m. Según Pedrito Altamiranda hijo, las dos primeras semanas de funciones ya están completamente vendidas.

La obra, de dos horas de duración, recorre la vida del artista desde su infancia hasta sus últimos años, utilizando más de 50 canciones seleccionadas de un repertorio de más de 200 composiciones. En escena participan 60 artistas entre actores, cantantes, bailarines y coreógrafos, con una producción “estilo Broadway” que incluye cerca de 500 vestuarios.

“Es una emoción muy grande, una consagración. Mi papá se merecía esto y más. Lo más bonito es ver a nuevas generaciones conocer su música y su historia”, expresó emocionado Altamiranda.

En el musical aparecen algunos de los personajes más recordados del folclore urbano creado por el compositor, como Limpia Botas, La Mujer Biónica, El Bonero, La Glotona de los 15 Centavos y El Panameño. Además, se representan episodios de la vida de Altamiranda, incluyendo su paso por el Colegio La Salle, sus estudios en París y sus años de mayor popularidad durante los carnavales.

La puesta en escena se complementa con la reedición del “Cancionero de Pedro Altamiranda”, que reúne más de 240 letras, fotografías y anécdotas del artista. Los ejemplares se venden en un stand del teatro y a través de la cuenta oficial de Instagram @pedroaltamirandaoficial.

“Queremos mantener vivo su legado de una manera diferente, con alegría, música y mucha identidad panameña”, concluyó Pedrito Altamiranda hijo.