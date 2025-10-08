Iniciativa legislativa busca frenar la contaminación del río Caimito en Panamá Oeste

Uno de los principales problemas es el crecimiento desordenado de proyectos residenciales que carecen de fiscalización

ciudad de panamá/La contaminación del río La Villa y la crisis con el agua potable que afecta a la región de Azuero han impulsado nuevas iniciativas legislativas orientadas a proteger las fuentes hídricas del país. Una de ellas es el proyecto de ley que busca la conservación y restauración del río Caimito, un importante afluente que atraviesa los distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira, en la provincia de Panamá Oeste.

Según el diputado proponente, Lenin Ulate, un informe del Ministerio de Ambiente revela que en los primeros nueve kilómetros del río se han identificado diez puntos críticos de contaminación. De esos, cinco corresponden a promotoras inmobiliarias, cuatro a proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y uno a una actividad comercial. Estas descargas no solo afectan la calidad del agua, sino que también amenazan la biodiversidad del ecosistema y la salud de las comunidades cercanas.

El proyecto ya fue prohijado en la Asamblea Nacional, lo que permitirá su discusión en primer debate. Ulate hizo un llamado a todos los actores sociales, ambientales y empresariales para que presenten sus aportes y recomendaciones, siempre con el objetivo de fortalecer la propuesta y garantizar la protección integral de la cuenca hidrográfica del río Caimito.

El diputado resaltó que uno de los principales problemas es el crecimiento desordenado de proyectos residenciales que carecen de fiscalización. “Las plantas de tratamiento no funcionan adecuadamente y terminan vertiendo aguas residuales directamente al río”, advirtió.

Durante el fin de semana, su equipo realizó un recorrido por una barriada en Arraiján cuya planta de tratamiento, según denunció, no puede ser operada por el Idaan debido a limitaciones técnicas. Además, anunció que junto a otros diputados del circuito promoverán consultas ciudadanas y jornadas de campo para involucrar a la población en las decisiones.

Ulate añadió que en la Comisión de Ambiente y Desarrollo también se analiza otro proyecto que busca proteger el río Zaratí, en Penonomé, provincia de Coclé, como parte de una agenda nacional para la defensa de los recursos hídricos.