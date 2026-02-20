De Panamá para el mundo: artistas istmeños destacan en Premios Lo Nuestro

La noche también tuvo un sabor especial para Nando Boom , pionero del reggae en español, quien junto a Natti Natasha y Dímelo Flow se alzó con el premio a la Mejor Canción Dembow por el tema “Dem Bow”.

Miami, Florida/Emilio Regueira, Nando Boom, Jhonathan Chávez, Sech, Boza, Gracie Bon y el productor musical Dímelo Flow fueron algunas de las figuras panameñas que desfilaron por la alfombra magenta de la 38.ª edición de Premios Lo Nuestro, celebrada el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

La gala, una de las más importantes de la música latina y organizada por Univision, reunió a destacados artistas del momento y combinó presentaciones en vivo, homenajes especiales y colaboraciones inéditas. La ceremonia fue conducida por Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, quienes imprimieron dinamismo y elegancia a la noche.

Uno de los que más disfrutó la experiencia desde su llegada fue Emilio Regueira. El músico panameño compartió en sus redes sociales varios momentos de su paso por la alfombra, evidenciando su entusiasmo por formar parte de esta gran celebración de la música latina.

La noche también tuvo un sabor especial para Nando Boom, pionero del reggae en español, quien junto a Natti Natasha y Dímelo Flow se alzó con el premio a la Mejor Canción Dembow por el tema “Dem Bow”, consolidando así la vigencia e influencia del ritmo que marcó a toda una generación.

El cantante de música típica Jhonathan Chávez también estuvo presente como invitado, representando el folclore panameño en un escenario internacional de gran visibilidad.

Por su parte, Boza dijo presente en la ceremonia, donde estaba nominado en la categoría Afrobeat por su tema “San Blas”. Aunque el galardón fue para Myke Towers y Quevedo por “Soleao”, la nominación reafirma el posicionamiento internacional del artista urbano panameño.

La influencer Gracie Bon vivió su primera experiencia en una alfombra de esta magnitud, tal como lo expresó en su cuenta de Instagram. Además de su paso por la alfombra, participó en segmentos anunciados por la organización, ampliando así la presencia panameña en el evento.

Otro de los momentos destacados fue la participación de Sech, quien formó parte del homenaje por los 20 años de carrera de Arcángel. El artista panameño encendió al público con su interpretación de “Novio No”, reafirmando su conexión con la audiencia internacional.

Una vez más, Panamá dejó claro que su talento continúa conquistando escenarios globales, aportando diversidad, ritmo y carisma a la música latina.