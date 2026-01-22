Premios Oscar: 'Pecadores' hace historia al alcanzar récord de 16 nominaciones

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos.

Los Angeles, Estados Unidos/"Pecadores", la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo.

El récord anterior lo compartían "La malvada", "Titanic" y "La La Land", todas empatadas con 14 nominaciones.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra" se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9.

"Pecadores", ambientada en el sur de los Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler ("Pantera Negra") un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a mejor actor de reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.

Pero "Pecadores" no paró por ahí y retumbó en categorías técnicas, de guion, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a "I Lied To You", para mejor canción original.

Fue una madrugada exitosa para Warner Bros., que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones "Pecadores" y "Una batalla tras otra", las dos más nominadas para la 98.ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

