El príncipe Enrique expresa en los tribunales la 'paranoia' sufrida por prácticas de un tabloide

Londres, Reino Unido/El príncipe Enrique expresó su "paranoia" ante las prácticas del Daily Mail este lunes en Londres, en el primer día del juicio por la demanda que ha presentado contra el tabloide, al que acusa de obtener ilegalmente información sobre su vida privada.

Enrique, el cantante Elton John y otras cinco personas presentaron una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de Daily Mail y The Mail on Sunday.

El príncipe, de 41 años, asistió el lunes al primer día del juicio, que está previsto que dure nueve semanas, en el Tribunal Superior de Londres.

Según el abogado del príncipe, David Sherborne, existió "un recurso manifiesto, sistemático y continuado a la recopilación ilegal de información tanto en el Daily Mail como en el Mail on Sunday".

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

Estos tabloides emplearon a detectives privados para escuchar llamadas telefónicas y obtener información privada como facturas telefónicas detalladas o historiales médicos, así como extractos bancarios.

Último juicio de Enrique

Según documentos escritos de los abogados del príncipe, estas prácticas "perturbaron profundamente" a Enrique.

Enrique demanda a ANL por el contenido de 14 artículos publicados entre 2001 y 2013.

"Tenía la impresión de que cada uno de mis gestos, cada uno de mis pensamientos o cada uno de mis sentimientos era vigilado únicamente para que el Mail sacara dinero", dijo el príncipe, citado en esos documentos de su defensa.

Las intrusiones del tabloide en su vida privada lo volvieron "extremadamente paranoico" y lo aislaron, confesó en los documentos.

El cantante Elton John y su esposo, David Furnish, tuvieron, por su parte, "la sensación de que su hogar, así como la seguridad de sus hijos y de sus seres queridos, habían sido vulnerados", según dichos documentos.

Las conclusiones presentadas por su abogado subrayan la "indignación" sentida por la pareja, que acusa a ANL de haber robado el certificado de nacimiento de su hijo.

Según el calendario de audiencias, el príncipe Enrique testificará el jueves, mientras que Elton John debería hacerlo a principios de febrero.

Todas las acusaciones son calificadas "absurdas" por el grupo editorial.

La defensa tomará la palabra a partir del martes. En documentos escritos, el abogado de ANL, Antony White, afirmó que las demandas se habían presentado demasiado tarde.

"Resulta llamativo constatar que ninguno de los artículos había sido objeto de una queja en el momento de su publicación", escribió.

La defensa sostiene que las filtraciones provenían del entorno de las personalidades.

Según su entorno, se trata del último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides y sus prácticas ilícitas.

Enrique, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, Diana, en 1997 en París, no esconde su animosidad hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

Otros litigios contra tabloides

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que Enrique fue víctima de hackeo telefónico por parte de periodistas que trabajaban para ese grupo y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo, indicó el abogado del príncipe.

Durante su última visita a Reino Unido, en septiembre, Enrique se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un intento de recuperar contacto con su familia.

Pero, según los medios británicos, esta vez no tiene previsto ver a su padre, de 77 años.

Según la prensa británica, Enrique está ahora en contacto regular con su padre, lo que no parece ocurrir con su hermano Guillermo, hijo mayor de Carlos III, y heredero al trono, con quien las relaciones son más tensas.