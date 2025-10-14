Récord Guinness: así es el hombre con la barba más larga del mundo

De lo que empezó como una búsqueda estética nació un símbolo de identidad, espiritualidad y orgullo cultural.

Rudolf Martino, un artista afroamericano radicado en Birmingham, Alabama, ostenta hoy el título de tener la barba más larga del mundo, con una impresionante longitud de 1.06 metros (3 pies 6 pulgadas), según confirmó Guinness World Records.

Más que una curiosidad visual, su historia encierra una profunda conexión con la cultura, la historia y la autoaceptación. “Mi objetivo era crear un look moderno con el cabello y la barba recogidos que pudiera lucir impecable y presentable a nivel mundial, y lo he conseguido”, afirmó al recibir la certificación oficial.

Hace más de una década, Martino tomó una decisión que transformaría su vida: dejarse crecer la barba. En aquel entonces, su intención era complementar su cabello recogido con un estilo que reflejara una identidad cultural auténtica y atemporal. Lo que comenzó como un gesto de estilo se convirtió con el tiempo en una marca personal reconocida a nivel mundial.

Su barba, que supera en más de 30 centímetros la estatura de Jyoti Amge, la mujer más baja del mundo (62.8 centímetros), representa no solo una hazaña física, sino también una declaración de orgullo y autenticidad.

“Al principio llevaba el cabello recogido, pero con los años he investigado a fondo diferentes culturas como Egipto, India y diversas religiones para crear un look milenario y añadirle mi toque personal”, explicó.

Martino describe su imagen como “natural”, “culta” y “auténtica”, reflejando influencias que van desde los hombres santos de la India hasta los rastafaris jamaicanos, quienes, según él, adoptaron elementos de la estética espiritual india. “Los mechones de mi barba se inspiraron en los hombres santos de la India, además de los rastafaris jamaicanos que adoptaron su apariencia de la India”, añadió.

Más allá de su apariencia, Martino se ha convertido en una voz que desafía los estereotipos y prejuicios que todavía enfrentan las personas afroamericanas por su cabello natural. “No debería haber discriminación contra el cabello natural de nadie, [y] yo mismo, siendo afroamericano, he ido más allá con un turbante y una bata, por lo que la reacción a veces es desarmante, y residiendo en Birmingham, Alabama, esto raya en la herejía”, señaló con firmeza.

El artista reconoce que su aspecto genera reacciones diversas: “Las miradas que recibo son diversas, algunas de incredulidad y otras de alivio”, afirmó. Aun así, lo toma con humor y orgullo: “En general mi cabello y mi barba provocan reacciones diferentes, pero está todo bien, ¡me encanta mi estilo!”.

Te puede interesar: Mel Gibson prepara la secuela de 'La pasión de Cristo' sin Jim Caviezel

Te puede interesar: El príncipe Guillermo rompe en llanto al hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental

Su imagen, más que una excentricidad, se ha convertido en una forma de resistencia cultural, un modo de reivindicar las raíces afrodescendientes y espirituales a través del arte corporal.

Antes de alcanzar notoriedad mundial, Martino vivió en California y desarrolló una carrera como cantante, bailarín y levantador de pesas. En la actualidad, combina su vida artística con el billar competitivo, disciplina en la que busca romper estigmas y proyectar una imagen más sofisticada y respetuosa del deporte.

El cuidado de su cabello y su barba exige una disciplina meticulosa. Martino se lava el cabello cada dos semanas, un proceso que puede tardar hasta tres días en secar completamente, y visita a su peluquero una vez al mes. Además, aplica a diario una crema hidratante especial para mantener la vitalidad y el brillo de su melena.

Cuando Guinness World Records confirmó oficialmente su título, Martino celebró junto a su estilista, compartiendo lo que describió como “un momento muy especial”. Y aunque disfruta de la atención mediática, para él su barba va más allá de un récord: es un símbolo de conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la identidad personal.

“Así como un árbol tiene raíces, ramas, hojas y algunos frutos, mi cabello, sus raíces, su longitud y su fuerza, son mi símbolo”, expresó. “Los frutos que aporto al mundo son mi creatividad, mi compartir y mi cariño para hacer del mundo un lugar mejor, más dulce y tolerable para vivir”.

Martino asegura que no tiene intención de cortarse la barba ni el cabello. Su larga melena y su barba, hoy reconocidas en el libro de los récords, son una extensión de su ser y un recordatorio de que la belleza también puede ser una forma de resistencia, cultura y poder.