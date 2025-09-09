Rescatan concursante de reality de supervivencia que pasó 18 horas perdida en un bosque

Una participante de show de supervivencia grabado para YouTube vivió momentos de angustia después de extraviarse durante en el bosque de Pigeon River, en Michigan.

La mujer, de 36 años y originaria de California, fue encontrada por equipos de rescate en medio de una zona pantanosa, bajo bajas temperaturas y lluvias constantes.

El incidente ocurrió el viernes 5 de septiembre, cuando la participante se separó del campamento base en Charlton Township con el objetivo de buscar agua. Según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Otsego en un comunicado difundido en Facebook, al notar que no regresaba, los presentadores del programa iniciaron su búsqueda por cuenta propia.

Los intentos del equipo de producción resultaron infructuosos, lo que llevó a que, a las 5:00 a. m. del sábado, los organizadores alertaran a las autoridades locales.

El despliegue de emergencia fue inmediato y requirió la participación de múltiples organismos. En una nota publicada en X, la Policía Estatal de Michigan informó que unidades caninas ingresaron en la zona boscosa, aún afectada por los daños de una tormenta de hielo reciente.

El operativo incluyó además a los bomberos de Charlton Township, Otsego Lake y Star Township, oficiales del Departamento de Recursos Naturales, la unidad de aviación policial y el Servicio Médico de Emergencias del condado.

Finalmente, una aeronave de la policía localizó a la concursante alrededor de las 10:40 de la mañana del sábado. “Se encontraba en lo profundo de una zona pantanosa y había estado expuesta a bajas temperaturas y lluvia durante casi 18 horas”, detalló la Oficina del Sheriff en su reporte.

Las autoridades difundieron fotografías y videos del momento del hallazgo. En las imágenes compartidas en X, se observa a la concursante agitando los brazos para llamar la atención del helicóptero, mientras que el audio grabado desde la aeronave registra cómo un miembro de la tripulación guía a los equipos terrestres hasta el lugar exacto.

Posteriormente, agentes y perros de búsqueda llegaron hasta la mujer, quien logró salir caminando por sus propios medios. Los servicios médicos la evaluaron en el sitio y determinaron que no tenía heridas graves, por lo que fue dada de alta en el mismo lugar, según confirmaron las autoridades.

Te puede interesar: Sydney Sweeney sorprende con transformación extrema para interpretar a una boxeadora

Te puede interesar: Coldplay | Kristin Cabot solicita el divorcio tras escándalo viral con el ex CEO de Astronomer

La identidad de la concursante aún no ha sido revelada y tampoco se ha informado oficialmente el nombre del canal de YouTube ni de la producción responsable del reality.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Otsego agradeció en Facebook el trabajo coordinado de todos los equipos involucrados en la operación.

Sin embargo, hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones sobre los protocolos de seguridad aplicados por el programa. Los representantes de la policía de Michigan ni de la plataforma YouTube han dado detalles sobre la continuidad del concurso ni sobre el futuro de la competidora dentro del show.

De acuerdo con las autoridades, la mujer no llevaba equipamiento adecuado para una larga travesía, lo que agravó su situación en un entorno de clima frío y húmedo.

La Policía Estatal de Michigan confirmó que “la mujer fue finalmente localizada luego de casi 18 horas de búsqueda y pudo abandonar el bosque acompañada por los equipos sin requerir traslado hospitalario”.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en los realities de supervivencia y el riesgo que enfrentan sus participantes en entornos naturales extremos.