Revelan identidad de mujer que murió abandonada por su novio en una montaña helada

El fallecimiento de una mujer encontrada sin vida en el Grossglockner , la montaña más alta de Austria, dejó al país en estado de conmoción.

Tras semanas de investigación, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima: Kerstin Gurtner, una joven de 33 años originaria de Salzburgo que perdió la vida en condiciones extremas después de ser abandonada por su novio, Thomas Plamberger, durante una expedición de alpinismo.

Gurtner, descrita por sí misma como “una persona de montaña” y “niña de invierno”, era una entusiasta de las actividades alpinas. Sin embargo, este último ascenso terminó en una tragedia marcada por decisiones fatales, omisiones y frío extremo. Su caso se ha convertido en un ejemplo doloroso de los peligros del montañismo cuando no se cumplen las medidas básicas de seguridad y responsabilidad.

El cadáver de Kerstin fue hallado a 50 metros por debajo de la cruz del pico del Grossglockner, un punto emblemático de la ascensión. La noche del 19 de enero de 2025, Plamberger la dejó sola durante el descenso nocturno, pese a que ella ya no podía avanzar y no tenía el equipo adecuado para soportar la temperatura, que, aunque marcaba –8 °C, se percibía como –20 °C debido al viento.

Las autoridades confirmaron que el hombre no pidió ayuda oportuna e incluso mantuvo su teléfono en silencio, un dato que ha sido clave en la investigación. Además, comenzaron la ruta con un retraso significativo y Kerstin nunca había hecho un recorrido tan exigente, lo que agravó su vulnerabilidad.

La fiscalía de Innsbruck acusó a Plamberger de homicidio culposo grave, un delito que podría llevarlo a enfrentar hasta tres años de prisión. Su defensa, por su parte, ha negado “categóricamente” que la dejara morir deliberadamente.

La noticia de su muerte provocó una ola de reacciones en Austria y en comunidades de montañistas. En memoria de Gurtner, sus amigos y admiradores crearon un sitio web donde cientos de personas han dejado mensajes para honrarla.

Uno de los comentarios más destacados dice: “Con profunda tristeza al enterarme de este fallecimiento, deseo expresar mis condolencias. Me es imposible encontrar las palabras adecuadas”.

El homenaje digital se ha convertido en un espacio para compartir el dolor por una pérdida que muchos consideran evitable.

El Grossglockner, con sus 3.798 metros, es un símbolo nacional y una de las cumbres más retadoras de los Alpes Centrales. Ubicado en el macizo de Hohe Tauern, combina belleza natural, complejidad geológica y condiciones que pueden cambiar de manera radical en cuestión de minutos.

Entre sus características más relevantes destacan:

Pico doble: la cumbre principal está unida al Kleinglockner (3.770 m) por una cresta estrecha y expuesta, un tramo clave y técnico de la ascensión.

la cumbre principal está unida al Kleinglockner (3.770 m) por una cresta estrecha y expuesta, un tramo clave y técnico de la ascensión. Glaciar Pasterze : el más grande del este de Austria, ubicado en la cara este del macizo.

: el más grande del este de Austria, ubicado en la cara este del macizo. Rocas antiguas: su estructura está formada por gneis y esquistos, responsables del paisaje abrupto que atrae a miles de alpinistas.

La ruta normal hacia la cumbre desde Kals o Heiligenblut exige experiencia, manejo de glaciar, progresión por vías ferratas y dominio de las condiciones alpinas. Uno de los tramos más peligrosos es la cresta Teufelskamp (Campo del Diablo), escenario del fatídico descenso en el que Kerstin quedó expuesta.

El Grossglockner fue ascendido por primera vez en 1800, un hito del montañismo liderado por el sacerdote y botánico Franz Xaver Salm-Raifferscheid. Hoy forma parte del Parque Nacional Hohe Tauern, hogar de marmotas, íbices y un paisaje que transita por cuatro zonas de vegetación distintas.

Además, la zona cuenta con museos y centros de interpretación en lugares como Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, donde se enseña sobre glaciología, geología y vida silvestre alpina.

La muerte de Kerstin Gurtner no solo revela una historia profundamente trágica, sino también la importancia de la preparación, la ética y el respeto por la vida en entornos de alta montaña. Una aficionada al invierno y a los Alpes perdió la vida confiando en quien debía protegerla. Ahora, Austria exige respuestas y justicia para una tragedia que no debió ocurrir.