Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta ganan un Latin Grammy con el álbum 'Fotografías'

El ícono de la música panameña, Rubén Blades, de 77 años, y Roberto Delgado & Orquesta han conquistado un nuevo galardón en la prestigiosa ceremonia de los Premios Grammy, celebrada este jueves 13 de noviembre.

El dúo se alzó con el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Tropical por su más reciente producción discográfica, "Fotografías". En esta reñida categoría, Blades se impuso a figuras legendarias del género como Gloria Estefan y Gilberto Santa Rosa, consolidando una vez más su lugar en la historia musical global.

Aunque Blades no estuvo presente en la ceremonia, Roberto Delgado recogió el premio.

Delgado felicitó a los nominados y, en nombre de Rubén Blades y todos los que trabajaron en el proyecto, dedicó el premio a Panamá y a su provincia Chiriquí. "Que viva la salsa y que viva Latinoamérica".

"Fotografías": Un recorrido musical con sello panameño

La producción ganadora, "Fotografías", es un trabajo colaborativo que subraya la continua excelencia musical de Blades junto a su orquesta coterránea, dirigida por Roberto Delgado. El álbum, lanzado recientemente, presenta una mezcla de temas nuevos y clásicos renovados, manteniendo la profundidad lírica y la calidad de los arreglos que han caracterizado la carrera del artista.

Rubén Blades Bellido de Luna no solo es reconocido como uno de los máximos exponentes de la salsa, sino también como un artista con una carrera multifacética. A lo largo de su trayectoria, el panameño ha sido cantante, compositor, músico, actor, abogado y hasta político. Su música, a menudo calificada como "salsa intelectual", se distingue por sus letras cargadas de crítica social, narrativa profunda y una visión única de la realidad latinoamericana, con éxitos inmortales como "Pedro Navaja", "Siembra" y "El Cantante".

Blades es egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y posee una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard.

Con este nuevo triunfo, Rubén Blades amplía su impresionante palmarés. El cantautor panameño ha acumulado a lo largo de su carrera más de 20 nominaciones a los Premios Grammy anglosajones y, con este décimo galardón, afianza su leyenda como uno de los artistas latinos más reconocidos por la Academia de la Grabación. Sumando sus premios Grammy Latinos, el número total de estatuillas supera la veintena.