Samy y Sandra Sandoval conquistan a su público en Juradó

El éxito de Samy y Sandra Sandoval, los inconfundibles "Patrones de la Cumbia", ha traspasado fronteras una vez más, llevando su ritmo contagioso hasta la lejana localidad de Juradó, en Colombia. Lo que podría parecer una presentación más en su apretada agenda se convirtió en una verdadera odisea digna de su espíritu incansable. Sandra misma relató la travesía que demostró la profunda conexión con sus seguidores en tierras colombianas, donde su música es amada y coreada por muchos.

La cantante describió el viaje como "un poco duro" debido a las inclemencias del tiempo. La lluvia, que no daba tregua, los obligó a esperar en Medellín y, al llegar a Juradó, el mal tiempo se hizo aún más presente. Las motos que los llevarían al destino final se quedaron atascadas en el lodo, lo que les obligó a cambiar de plan y abordar primero un camión y luego una lancha para poder cruzar al pueblo. "De verdad que hoy solo me faltó tirarme de paracaídas. Todo sea por alegrar al pueblo del Chocó", escribió la cantante en sus redes sociales, evidenciando su dedicación total a su público. A pesar de todas las dificultades, al llegar al lugar, la recompensa fue inmediata: cientos de personas disfrutaron de su música, coreando cada una de sus canciones.

Juradó es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Chocó, una región conocida por su densa selva, su clima húmedo tropical y por ser una de las zonas de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. Su geografía, que limita con Panamá y el océano Pacífico, lo hace un lugar de difícil acceso, donde la principal vía de transporte son los ríos y el mar. Esta remota ubicación ha contribuido a que la comunidad de Juradó, mayoritariamente afrocolombiana e indígena, mantenga una rica cultura, con un profundo aprecio por la música y las tradiciones. La inmensa belleza natural de sus costas y sus desafíos logísticos hacen que la llegada de artistas de la talla de los hermanos Sandoval sea un evento de gran significado.

La presentación en Juradó no podría haber llegado en un mejor momento, coincidiendo con el reciente lanzamiento de su nuevo éxito, "No voy a sufrir por nadie", una canción que ya ha capturado los corazones de sus fans. Lanzado el pasado 14 de agosto, este tema es un himno de empoderamiento personal y superación. Según Sandra, la canción está dedicada a todas aquellas mujeres que han decidido dejar atrás las lágrimas y recuperar su fortaleza. La letra proclama que la "tonta que te amaba" ha muerto, marcando un antes y un después en la vida de la protagonista. La canción, con su mensaje directo y potente, ha resonado profundamente, y habla de endurecer el alma, ponerse una "armadura" y volver a centrarse en el amor propio. Es un recordatorio de que es mejor estar sola que seguir sufriendo, un mensaje de sanación que complementa perfectamente la energía festiva que siempre caracteriza su música.

Un legado y ritmo inagotable

La carrera de Samy y Sandra Sandoval es un pilar fundamental en la música típica panameña, con una trayectoria que los ha consolidado como un referente indiscutible. Nacidos en Monagrillo, Herrera, los hermanos comenzaron a forjar su legado desde muy jóvenes. Samy, el acordeonista, inició su camino musical a los 8 años, mientras que Sandra se convirtió en la voz vibrante y carismática del dúo. Juntos, han lanzado más de 20 producciones discográficas, vendiendo miles de copias y obteniendo un disco de platino, un hito en el género.

Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por éxitos como "Gallina Fina" y otras canciones que se convirtieron en un sello distintivo de su música. Su popularidad les ha permitido llevar la cumbia panameña a escenarios internacionales, incluyendo una destacada participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2018. Su legado no solo se mide en ventas y conciertos, sino también en su capacidad para combinar la tradición con un sonido fresco e innovador, atrayendo a nuevas generaciones y colaborando con artistas de diversos géneros, como Eddy Herrera y Gilberto Santa Rosa. A lo largo de los años, su cercanía con el público les ha ganado el cariño de millones, convirtiéndolos no solo en "Los Patrones de la Cumbia", sino también en un referente de la música típica en Panamá.