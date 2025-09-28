Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casan en California

La confirmación del matrimonio entre Selena Gomez y Benny Blanco desató una ola de euforia y reacciones masivas en las redes sociales.

La actriz y cantante Selena Gomez y el reconocido productor musical Benny Blanco unieron sus vidas en matrimonio este sábado, 27 de septiembre de 2025, en una ceremonia privada que reunió a destacadas figuras del espectáculo en el sur de California.

Gomez, de 33 años, estrella de la serie Only Murders in the Building, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. La publicación consistió en una presentación de fotografías y videos de la boda, en la que se le observa con un vestido de novia junto a Blanco (cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin), de 37 años, quien vistió un elegante esmoquin. La actriz acompañó la publicación con la fecha de la unión: "9.27.25" enmarcada entre dos emojis de corazones blancos, mientras que Blanco comentó en la publicación con un afectuoso: "mi esposa en la vida real".

Puedes leer: Selena Gómez y Benny Blanco viven despedidas de soltero por separado; así fueron

Detalles de la ceremonia y asistentes

Según la revista Vogue, la ceremonia se llevó a cabo en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, una exclusiva localidad ubicada a aproximadamente 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

El evento contó con la asistencia de unos 170 invitados, entre los que se encontraban importantes personalidades del entretenimiento. Destacaron la presencia de la superestrella del pop estadounidense y amiga cercana de Gomez, Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton, y los coprotagonistas de Gomez en su serie, los comediantes Steve Martin y Martin Short.

La pareja hizo pública su relación sentimental en diciembre de 2023 y se comprometió un año después, de acuerdo con reportes de Vogue. La conexión profesional de ambos es de larga data, ya que Blanco participó en la producción de algunos de los mayores éxitos musicales de Gomez, incluidos los sencillos de 2015 "Same Old Love" y "Kill Em with Kindness".

La confirmación del matrimonio entre Selena Gomez y Benny Blanco no solo acaparó titulares en la prensa especializada, sino que también desató una ola de euforia y reacciones masivas en las redes sociales, minutos después de que la actriz y cantante compartiera las primeras imágenes de la boda.

Se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. El anuncio de la estrella acumuló millones de "me gusta" y cientos de miles de comentarios en un tiempo récord, con sus seguidores, conocidos como Selenators, inundando la plataforma con mensajes de felicitación y celebración.

Con información de AFP