Sobrevivió al impacto de un rayo mientras iba al dentista: el dramático momento quedó grabado

Una caminata hacia una cita odontológica se convirtió en una experiencia extrema para Thomas Fahmy, un joven de 24 años alcanzado por un rayo en Staten Island , Nueva York.

El incidente ocurrió a finales de agosto y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el instante en que un intenso destello aparece cerca del hombre y lo derriba sobre el pavimento mojado.

Fahmy había salido de una oficina ubicada en la zona y caminaba hacia su automóvil, estacionado en Todt Hill Road, cerca de Windsor Road, cuando ocurrió la descarga. Llevaba un paraguas azul mientras avanzaba bajo la lluvia. De repente, observó un destello blanco y cayó inmediatamente al suelo.

El joven, quien trabaja como asistente de la representante republicana Nicole Malliotakis, relató posteriormente las sensaciones que experimentó. “Cuando me alcanzó el rayo, las sensaciones iniciales que tuve en todo el cuerpo fueron completamente inéditas: hormigueo, entumecimiento, dolor, simplemente sentía una sensación de ardor”, explicó Fahmy, según declaraciones recogidas por ABC7.

Las imágenes de seguridad permiten observar la violencia del episodio. Tras el destello aparece una nube de vapor y humo alrededor del lugar del impacto. Fahmy cae bruscamente, pero segundos después consigue ponerse de pie y avanzar de manera inestable, todavía sosteniendo una bolsa. Su ropa quedó cubierta de barro debido a la caída.

Mientras buscaba ayuda, el joven se aproximó a una vivienda y pidió permiso para entrar. “¿Puedo pasar, por favor?”, preguntó. El residente respondió: “Claro. Sí, por favor. Pase”. Visiblemente afectado por lo ocurrido, Fahmy reaccionó entonces diciendo: “¡Dios mío! ¡Dios mío, lo siento!”.

Stephanie Homan, una vecina de la zona, contó que escuchó llamados de “¡Ayúdenme, ayúdenme!” y salió rápidamente para conocer qué estaba sucediendo. La intervención permitió contactar a los servicios de emergencia y facilitar la atención del joven tras el impacto del rayo.

Fahmy fue trasladado al Hospital Universitario Northwell de Staten Island, donde permaneció bajo observación durante la noche. Los médicos realizaron diferentes exámenes para determinar las posibles consecuencias de la descarga eléctrica. Finalmente, recibió el alta al día siguiente sin presentar lesiones graves ni quemaduras.

El sobreviviente explicó que después del episodio continuaba experimentando sensaciones inusuales, entre ellas hormigueo, entumecimiento y ardor. También describió la impresión de caminar sobre globos. Pese a ello, las evaluaciones médicas no detectaron quemaduras visibles. “No tengo quemaduras. Me hicieron varios exámenes médicos y no encontré ninguna”, afirmó.

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Tras recuperarse del susto, Fahmy aseguró que acudió a un servicio religioso como muestra de agradecimiento por haber sobrevivido. “Fui a la iglesia el domingo para darle gracias a Dios”, señaló al recordar las consecuencias de un episodio que pudo tener un desenlace diferente.

Malliotakis también reaccionó públicamente mediante un comunicado en el que expresó alivio al conocer que su asistente estaba “vivo y bien”. Además, reconoció la intervención de la vecina que prestó ayuda y la atención proporcionada por el personal médico que recibió al joven.

El caso de Thomas Fahmy adquirió repercusión internacional después de que circulara el video del incidente. Las imágenes documentan cómo una situación cotidiana cambió en cuestión de segundos y muestran al joven recuperándose inmediatamente después de recibir una descarga que, pese a su intensidad, no le ocasionó lesiones graves.