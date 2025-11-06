¿Qué son parejas LAT? La nueva tendencia que está ganando terreno en el amor

Lejos de los modelos tradicionales de convivencia, las relaciones Living Apart Together (LAT) están consolidándose como una alternativa relacional en constante crecimiento.

Se trata de vínculos afectivos estables en los que las personas deciden mantener una relación sentimental sin compartir la misma vivienda. El objetivo no es la distancia emocional, sino construir una dinámica afectiva que preserve autonomía, espacio personal y libertad cotidiana.

Este tipo de vínculo está captando atención global, y diversos países registran un incremento sostenido en su adopción. En España, se estima que cerca del 8 % de las parejas se identifica bajo este modelo, impulsado tanto por decisiones personales como por factores económicos. En otras regiones, la tendencia también destaca: en Estados Unidos se calcula que existen aproximadamente dos millones de personas en relaciones LAT, cifras comparables a las observadas en Inglaterra. Francia, por su parte, registra alrededor de un 10 % de parejas que elige esta modalidad.

Entre las razones más comunes para adoptar este estilo relacional se encuentra la necesidad de preservar autonomía y rutinas individuales. La dinámica LAT permite diseñar agendas personales sin necesidad de consensuar cada decisión cotidiana. Esta libertad estructural disminuye roces y desacuerdos derivados de la convivencia diaria, reduciendo la frecuencia de conflictos. Las discusiones suelen ser menores debido a que la negociación doméstica es más limitada y, en su lugar, se prioriza el tiempo de calidad compartido.

El fenómeno parte de una premisa central: amar no implica necesariamente compartir techo. Muchas parejas reportan que vivir separadas fortalece el vínculo, dado que evita el desgaste producto de la rutina compartida, fomenta el autocuidado y alimenta el deseo de estar juntos. Además, esta modalidad resulta útil para quienes tienen exigencias laborales o responsabilidades familiares que complican la cohabitación tradicional.

Las parejas LAT no responden a un único patrón de proximidad residencial. Algunas optan por vivir en el mismo edificio o en calles cercanas; otras mantienen viviendas en barrios distintos o incluso ciudades diferentes. La distancia no es un obstáculo, sino una elección consciente para estructurar la relación de manera más flexible.

La motivación detrás de esta tendencia no solo es emocional. Factores económicos han ganado protagonismo, especialmente en contextos donde los costos inmobiliarios y la precariedad laboral dificultan el acceso a una vivienda compartida. En otros casos, el modelo responde a experiencias previas de convivencia que las parejas prefieren no repetir, o a estilos de vida independientes profundamente enraizados.

Aunque este fenómeno desafía la idea clásica de que el amor necesariamente convive bajo el mismo techo, su crecimiento refleja un principio esencial: la afectividad sana puede adoptar múltiples formas. En palabras que resumen el espíritu de estas relaciones, “amar de verdad no solo implica sentirse cómodo, sino también ser feliz, con todos los esfuerzos que esto conlleva y afrontando cualquier desafío”. Desde esta perspectiva, “amar es una decisión libre y cotidiana, donde se busca el bienestar del otro, no solo el propio”.

El auge de las relaciones LAT demuestra que el vínculo romántico no se reduce a un único modelo de convivencia. En un contexto social donde la individualidad y el autocuidado ganan relevancia, este estilo relacional aparece como una alternativa viable para quienes desean construir intimidad sin renunciar a su independencia estructural.

La conversación contemporánea sobre vínculos afectivos se amplía, y las parejas LAT se posicionan como reflejo de nuevas formas de construir amor: menos centradas en la tradición y más alineadas con el bienestar, la flexibilidad y la libertad elegida.