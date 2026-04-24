Turista causa daños en histórica fuente de Florencia tras reto viral en despedida de soltera

Un incidente protagonizado por una visitante extranjera ha reavivado el debate sobre el impacto del turismo en el patrimonio cultural europeo.

La protagonista, una mujer de 28 años, fue denunciada por vandalismo tras subirse a la emblemática Fuente de Neptuno en la Piazza della Signoria, en Florencia, y provocar daños valorados en aproximadamente 5.000 euros durante una despedida de soltera.

De acuerdo con información oficial, la situación se produjo cuando la turista decidió participar en un reto de carácter recreativo que implicaba interactuar de forma inapropiada con la escultura. “Su intención era 'tocar' las partes íntimas de la estatua como una especie de reto preboda”, señala el comunicado emitido por las autoridades locales, en el que se detallan las circunstancias del hecho.

La intervención de la Policía Municipal fue inmediata. Los agentes detectaron rápidamente la presencia de la mujer sobre el monumento y procedieron a ordenarle que descendiera sin causar mayores afectaciones. “La Policía, que bajó de inmediato a la joven, la ha denunciado por originar daños «menores pero significativos» al monumento”, se indica en el reporte, que subraya la rápida reacción de las autoridades ante este tipo de conductas.

Según la inspección técnica realizada por especialistas del Ayuntamiento de Florencia, los daños se concentraron principalmente en los cascos de los caballos que forman parte de la estructura escultórica, así como en un friso utilizado por la turista para sostenerse y evitar caer al agua. “daños pequeños pero significativos” fue la conclusión oficial tras la evaluación del estado del monumento, cuya restauración implicará una inversión considerable.

El incidente ocurrió luego de que la mujer lograra acceder al interior de la fuente al trepar por encima de la barandilla perimetral y desplazarse sobre el borde del estanque. Posteriormente, utilizó las patas de una de las figuras equinas como apoyo, una acción que derivó en el deterioro de elementos originales de la obra. Este comportamiento ha sido catalogado como una infracción grave en términos de protección del patrimonio histórico.

Como consecuencia de estos hechos, la visitante fue formalmente denunciada ante la autoridad judicial italiana por daños a un bien artístico y arquitectónico. No obstante, las autoridades recordaron que el proceso se encuentra en curso y que la mujer mantiene su presunción de inocencia hasta que se emita una decisión definitiva. “será considerada inocente hasta que la Autoridad Judicial dicte sentencia definitiva”, precisa el comunicado.

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La Fuente de Neptuno, una de las piezas más representativas del arte renacentista en Florencia, fue encargada en 1559 por Cosme I de Medici para conmemorar un evento dinástico de gran relevancia. La escultura representa al dios del mar sobre una carroza en forma de concha, tirada por caballos, y constituye un símbolo histórico de la ciudad italiana.

Este no es un caso aislado. En años recientes, el monumento ha sido objeto de otros episodios similares protagonizados por turistas. En 2023, un ciudadano alemán fue acusado de causar daños tras subirse a la estructura mientras era fotografiado por sus acompañantes. Asimismo, en 2005, la estatua sufrió una intervención indebida que resultó en la rotura de una de sus partes, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia.

El caso ha vuelto a poner en evidencia los desafíos que enfrentan las ciudades con alto flujo turístico para preservar su patrimonio. La combinación de conductas imprudentes y la viralización de retos en redes sociales se ha convertido en un factor de riesgo creciente para monumentos históricos, cuya conservación depende en gran medida del respeto de quienes los visitan.

Las autoridades locales han reiterado su compromiso con la protección del patrimonio cultural y han insistido en la importancia de promover un turismo responsable. Este episodio se suma a una lista de incidentes que reflejan la necesidad de fortalecer la conciencia colectiva sobre el valor histórico y artístico de estos espacios.