Ulpiano Vergara puso a bailar a todos en el 'Panamanian Day Parade' de Nueva York

El Panamanian Day Parade se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad panameña residente en Estados Unidos, pero también en una vitrina que proyecta la riqueza cultural del país ante el mundo.

Con ritmo, color y el calor del Istmo, el Panamanian Day Parade celebra este 11 de octubre su 30 aniversario, consolidándose como una de las expresiones culturales más importantes de la comunidad panameña en los Estados Unidos.

Desde tempranas horas, las calles de Brooklyn, Nueva York, se llenaron de alegría, música típica y patriotismo, con cientos de panameños ondeando sus banderas y vistiendo con orgullo los colores rojo, blanco y azul. Cada año, esta festividad reúne a miles de compatriotas que viven dentro y fuera del país, y que viajan especialmente para participar en esta celebración que mantiene viva la identidad nacional lejos de casa.

Este 2025, el desfile contó con una gran participación de bandas estudiantiles panameñas, que viajaron desde distintas provincias para representar al país con su energía y talento. Con sus tambores, bombos, liras y coreografías impecables, las bandas desfilaron entre aplausos y gritos de emoción del público, convirtiendo las avenidas neoyorquinas en un pedazo de Panamá.

Ni la distancia ni las condiciones del clima impidieron que las delegaciones panameñas se presentaran. Cada grupo, ataviado con trajes típicos y banderas, desfiló con orgullo bajo el lema de unidad, tradición y amor por la patria.

En la tarima principal, el ambiente se encendió con la presentación del reconocido acordeonista Ulpiano Vergara, quien puso a bailar a los asistentes al ritmo de sus más grandes éxitos. Su participación fue uno de los momentos más esperados del evento, destacando la conexión entre la música típica y el sentimiento panameño que trasciende fronteras.

Autoridades locales, representantes consulares y figuras de la comunidad también participaron en esta edición especial, que rinde homenaje a todos los panameños que, desde la diáspora, continúan celebrando su herencia con amor y alegría.

Treinta años después de su primera edición, el Panamanian Day Parade sigue siendo un puente entre Panamá y su gente, una manifestación viva de cultura, historia y pertenencia que cada octubre transforma a Nueva York en una extensión del istmo.