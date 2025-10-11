Panamá recibe las llaves de la ciudad de Mineola y celebra su 'Día' en Long Island

El gesto simboliza la amistad y los lazos culturales entre Panamá y Estados Unidos, así como el orgullo de los miles de panameños residentes en el extranjero, que con su trabajo y dedicación mantienen viva su identidad y tradiciones.

Panamá recibió un reconocimiento histórico durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Nueva York, al ser honrado con la entrega de las Llaves de la Ciudad de Mineola y la proclamación oficial del “Día de Panamá” en el Condado de Nassau, Long Island.

La ceremonia se realizó en presencia de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quienes recibieron las Llaves de la Ciudad de manos del alcalde Paul Pereira.

El acto contó además con la participación del ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce A. Blakeman, quien entregó una citación oficial en reconocimiento a Panamá, y del senador Jack Martins, quien proclamó oficialmente el “Día de Panamá” en honor a la contribución cultural y comunitaria del país en Estados Unidos.

Durante el evento, la Primera Dama expresó su agradecimiento y orgullo por el reconocimiento, afirmando que “estas llaves no se me entregan a mí, se le entregan a todo Panamá: a un país pequeño en territorio, pero de corazón inmenso”.

La delegación panameña agradeció especialmente a la comisionada de Derechos Humanos, Gloria Jackeline Carvalho, y a su esposo Manuel Carvalho, por su hospitalidad, apoyo y compromiso en fortalecer las relaciones entre ambas comunidades.

Este reconocimiento en Long Island marca un nuevo capítulo en el acercamiento cultural y diplomático de Panamá, reafirmando su presencia en el marco del Mes de la Herencia Hispana y destacando su aporte al mosaico multicultural de los Estados Unidos.