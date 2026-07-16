'Unidos por Venezuela': anuncian concierto benéfico con grandes figuras de la música latina

Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán más artistas que se sumarán a la causa.

La solidaridad con las miles de personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela llegará a los escenarios de Estados Unidos con el concierto benéfico "Unidos por Venezuela", que se celebrará el próximo 16 de agosto en Miami con la participación de reconocidos artistas de la música latina.

La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar a las comunidades impactadas por los movimientos telúricos y es organizada por Cárdenas Marketing Network (CMN), PIMIENTO Entertainment, la Fundación Maestro Cares y TelevisaUnivisión, según informó CNN Español.

A través de sus redes sociales, el cantante Marc Anthony anunció parte del cartel artístico que ya confirmó su participación en el evento. Entre los nombres destacan Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis y Piso 21, entre otros.

Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán más artistas que se sumarán a la causa.

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Una respuesta solidaria tras la emergencia

El concierto surge en medio de los esfuerzos para ayudar a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron distintas regiones de Venezuela, provocando daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, además de obligar a numerosas personas a abandonar sus hogares.

La música ha sido una de las principales herramientas utilizadas por artistas y organizaciones para movilizar ayuda durante desastres naturales. En el pasado, figuras de la industria han participado en conciertos y campañas de recaudación tras emergencias como el terremoto de Haití de 2010, los huracanes que impactaron Puerto Rico y otros eventos que afectaron a comunidades latinoamericanas.

Entradas a la venta

El espectáculo se realizará en el Kaseya Center, uno de los principales recintos de entretenimiento del sur de Florida.

Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de julio a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Con una alineación que reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades, "Unidos por Venezuela" aspira a convertirse en una de las mayores muestras de apoyo de la comunidad latina hacia los damnificados por la emergencia en el país suramericano.