Will Smith le pide disculpas a Chris Rock

Will Smith

El actor Will Smith en su cuenta de Instagram y en un mensaje no esperado le pidió disculpas al comediante y actor Chris Rock.

Luego de cuatro meses de aquel incidente en la ceremonia del Oscar que se hizo viral en las redes sociales y provocó millones de críticas al actor, Smith aparece arrepentido y reconoce que no actuó de la mejor forma.

"Estaba confundido en ese momento. Todo es confuso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Así que te diré, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dice Smith.

El actor que ganó en esa misma gala el premio a mejor actor por la película King Richard, también se disculpó con la familia de Rock.

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento", dijo.

"Ninguna parte de mí piensa que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o de insulto".

Las consecuencias de la bofetada

Smith tras el incidente que lo originó un comentario de Rock hacia Jada Smith, tuvo que enfrentar fuertes críticas e incluso ser excluido de las próximas ceremonias de los Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que prohibía al actor Will Smith asistir a la ceremonia de los premios Óscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la pasada edición.

Según indicaron en una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos 10 años a Smith "no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".

De todas formas, la academia le mantiene el Óscar al mejor actor ganado el mes pasado por "King Richard" y tampoco se mencionó ninguna eventual sanción o impedimento para futuras nominaciones a los premios.

Con información de la agenda AFP.