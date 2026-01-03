Caída de Maduro: Venezolanos celebran en el Parque Urracá su captura: 'Lo que viene ahora es trabajo duro'

Según indicó el coordinador del Comando Con Venezuela, los reportes recibidos desde Caracas, una de las zonas afectadas por la operación, señalan que no se registraron civiles heridos, información que calificó como importante.

Un grupo de ciudadanos venezolanos se concentró este sábado en el Parque Urracá, ubicado en el corregimiento de Bella Vista, en la ciudad de Panamá, para manifestarse tras la operación que desarrolló Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro, catalogado por miles de venezolanos como dictador.

Con banderas, consignas y expresiones de júbilo, los ciudadanos celebraron que EEUU logró derrocar al líder venezolano responsable de causar múltiples daños a Venezuela en los últimos años.

La operación "Absolute Resolve" simboliza esperanza para millones de venezolanos dentro y fuera del territorio nacional.

Ricardo Contreras, coordinador del Comando Con Venezuela en Panamá, hizo un llamado a la calma y a la paciencia del pueblo venezolano dentro y fuera de ese país.

Señaló que, aunque aún persisten figuras vinculadas al régimen chavista, consideran que se ha dado un paso relevante hacia un proceso de transición política. A su juicio, el momento exige trabajo sostenido y una visión clara de reconstrucción nacional, más allá de expresiones de euforia.

"Lo que viene ahora es trabajo duro", subrayó.

Durante la concentración, Contreras insistió en la necesidad de actuar con cordura y responsabilidad frente a lo que viene. Indicó que el llamado principal es a enfocarse en la Venezuela que desean construir, promoviendo la inversión, la colaboración y el compromiso de los venezolanos dentro y fuera del país. En ese sentido, subrayó que el proceso que se avecina requerirá esfuerzo colectivo y planificación.

El coordinador también se refirió a la situación en Caracas, asegurando que han mantenido contacto con personas en las zonas más sensibles del país. Según indicó, los reportes recibidos señalan que no se registraron civiles heridos, información que calificó como importante.

Añadió que, de acuerdo con declaraciones del presidente de Estados Unidos, tampoco se reportaron bajas militares estadounidenses ni pérdidas de equipo, lo que —en su opinión— refuerza la percepción de que se trató de una operación “quirúrgica”.

'Hora de la libertad'

Más temprano, la líder opositora llamó a los venezolanos del mundo a movilizarse y activarse.

"Lo que tenía que pasar, está pasando", dijo la dirigente opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado quien difundió este sábado 3 de enero a las 10:26 a.m. (hora de Panamá) un comunicado dirigido a los venezolanos, en el que afirmó que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional y aseguró que ha llegado el momento de concretar una transición democrática en el país.

En el texto, Machado subrayó que la situación marca un punto de quiebre tras décadas de confrontación política y social, y atribuye el momento actual a la intervención de Estados Unidos ante la negativa del mandatario de aceptar una salida negociada. “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", se lee en las primeras líneas del comunicado difundido en su cuenta de X.

Machado envió un mensaje directo a la ciudadanía, al asegurar que el país entra en una nueva etapa, con un proceso hacia la transición democrática ordenada.

En el comunicado, plantea que debe imponerse la soberanía popular y nacional, y anuncia una serie de acciones orientadas a la reconstrucción institucional del país.

Uno de los puntos centrales del mensaje es el llamado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, tras los comicios del 28 de julio. “Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

'Llegó la hora de la libertad': María Corina Machado llama a Edmundo González a tomar el poder en Venezuela

Más detalles de la operación contra Nicolás Maduro: