Conoce a las academias y clubes que buscarán la gloria en la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026

Panamá, ciudad de Panamá/La emoción del fútbol juvenil regresa con la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, un torneo que reunirá a 60 equipos en una competencia marcada por el talento, la pasión y el desarrollo deportivo. El partido inaugural estará a cargo de Zona Roja FC y Plaza Amador, dando inicio a una jornada que se disputará todos los sábados y domingos y que se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026.

En la categoría U14 Femenino, Grupo A, competirán JM Soccer Academy, Casa de Oración, Academia Mateo Iturralde e Inter Panamá CF. En U12 Femenino, Grupo A, participarán PGS Girls Academy, Samuels Academy, Inter Panamá CF y ADM FC PTY, mientras que en U10 Femenino, Grupo A, verán acción JM Soccer Academy, Samuels Academy, Casa de Oración, ADM FC PTY e Inter Panamá CF.

En la rama masculina, la categoría U17 contará con dos grupos. En el Grupo A competirán Estrellas 810 FC, Eagles Soccer Academy, Costa del Este FC y Águilas Azules; mientras que el Grupo B estará conformado por Yo Amo el Fútbol, Brunet Hay Academy, Plaza Amador y EF Dínamo AW. Por su parte, la categoría U15 Masculino también se dividirá en dos grupos: el Grupo A con Águilas Azules, Plaza Amador, Fortaleza FC y Academia Chilibre, y el Grupo B con AD Juventud Alemana, Academia San Miguelito, CD Panamá Este y Costa del Este FC.

En U13 Masculino, el Grupo A lo integran Academia de Fútbol Sánchez, Academia Johao, Academia de Fútbol Surfer y Academia Soccer 10 FC, mientras que el Grupo B está conformado por Zona Roja FC, EF Dínamo AW, Plaza Amador y Costa del Este FC. La categoría U11 Masculino presenta en su Grupo A a Académico Toro Blackburn, Villa Norma FC, Academia Diamantes y Costa del Este FC, y en el Grupo B a CD Panamá Este, Deportivo Hijos de Dios, Academia San Miguelito y Familia Fútbol Club.

La categoría U7 Masculino contará con la participación de Yo Amo el Fútbol, Academia Chilibre, Costa del Este FC, Cantera FC, Plaza Amador y Académico Toro Blackburn. Finalmente, en U9 Masculino, el Grupo A estará integrado por Fortaleza FC, Academia de Fútbol Sánchez, Familia Fútbol Club y Costa del Este FC, mientras que el Grupo B lo conforman Plaza Amador, San Sebastián, CAI y Academia Diamantes.