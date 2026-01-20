La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 inicia el 24 de enero: aquí te contamos dónde ver los partidos

Los fines de semana ya no son solo sábados y domingos. Desde el 24 de enero , se convierten en mañanas de camisetas de fútbol, gritos de aliento desde la grada, risas compartidas y sueños que comienzan a rodar con un balón. Así se vive la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 , una fiesta del fútbol infantil y juvenil que une a familias de todo Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La emoción del fútbol infantil y juvenil regresa con la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, un torneo que promueve la actividad física, la buena alimentación y los valores del deporte entre niños y niñas que sueñan con convertirse en los próximos referentes del fútbol nacional.

Organizada por Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, esta segunda edición se disputará del 24 de enero al 1 de marzo, todos los sábados y domingos, en Sportcenter, Costa del Este, reuniendo a niños y niñas desde las categorías U6 hasta U17, en ramas femeninas y masculinas, que darán lo mejor de sí dentro y fuera de la cancha.

Vivir la Copa desde casa… o desde la grada

Las familias que no puedan asistir de manera presencial también podrán ser parte de esta gran fiesta deportiva. Varios partidos de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 serán transmitidos por TVMAX, y estarán disponibles a través del YouTube de TVMAX, permitiendo seguir cada gol, cada atajada y cada celebración desde casa.

Además, las redes sociales de Quesos Nestlé ¡Qué Rico! junto a las de TVMAX Deportes, compartirán los mejores momentos, historias inspiradoras y contenido especial para que nadie se pierda la experiencia, sin importar dónde se encuentre.

Mucho más que fútbol: una experiencia para grandes y chicos

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! va más allá de la competencia. Durante todo el torneo, quienes asistan a Sportcenter podrán disfrutar de stands interactivos, actividades recreativas y espacios diseñados especialmente para las familias.

Habrá recomendaciones de nutrición deportiva, charlas motivacionales y dinámicas educativas que forman parte del programa global Nestlé por Niños Saludables, una iniciativa que promueve hábitos de vida activa y una alimentación balanceada desde temprana edad.

Mientras los niños juegan y aprenden, los padres también reciben herramientas para acompañarlos en su desarrollo, fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la salud y la familia.

Un torneo que transforma vidas

En su primera edición, la Copa reunió a más de 1,000 niños y niñas de todo el país, consolidándose como una plataforma que impulsa el talento y la inclusión. Para este 2026, 500 niños de los distritos de Panamá y San Miguelito serán beneficiados con becas para participar, reafirmando el compromiso social de Nestlé con la niñez panameña y el acceso al deporte.

Sandra Jiménez, Directora de Negocios Culinarios para Nestlé Centroamérica, destacó el impacto de la iniciativa:

“Nos enorgullece impulsar esta iniciativa que refuerza el acompañamiento de Quesos Nestlé ¡Qué Rico! con las familias panameñas. Esta iniciativa destaca la importancia de la buena alimentación y la actividad física, transformando vidas y fomentando valores como el respeto y el trabajo en equipo”.

Un legado que va más allá del pitazo final

La gran final del torneo está programada para el 17 de marzo, una jornada que promete emoción y celebración. Como parte del legado de esta iniciativa, Nestlé entregará US$10,000 a cada una de las alcaldías de Panamá y San Miguelito, destinados a mejorar infraestructuras deportivas comunitarias, dejando una huella positiva que beneficiará a más niños y jóvenes.

¿Cómo ser parte de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026?

📺 Por TV : a través de TVMAX

: a través de 💻 Online : en el YouTube de TVMAX

: en el 📍 Presencial : en Sportcenter, Costa del Este , todos los sábados y domingos

: en , todos los sábados y domingos 📲 Redes sociales: siguiendo a @nestlequerico en Instagram

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 es una invitación a compartir en familia, a celebrar el deporte como un espacio de aprendizaje y a apoyar a los futuros talentos del fútbol panameño. Un torneo donde cada gol se festeja con valores y cada fin de semana se vive con propósito.