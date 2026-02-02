La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 vivió una emocionante segunda jornada en Costa del Este

El torneo juvenil continúa consolidándose como una plataforma para el desarrollo del talento futbolístico

Panamá, ciudad de Panamá/Sport Center de Costa del Este fue escenario, este sábado, de la segunda jornada de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, una fecha marcada por la intensidad competitiva, el entusiasmo juvenil y destacadas actuaciones en las distintas categorías masculinas y femeninas.

La jornada se desarrolló entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m., con la disputa de ocho encuentros que ofrecieron un espectáculo deportivo cargado de goles, disciplina y compromiso por parte de los equipos participantes, reafirmando el crecimiento y la calidad del fútbol formativo en el país.

El fútbol femenino tuvo una participación relevante durante esta fecha, con encuentros en la categoría U10F que evidenciaron el alto nivel competitivo y la proyección de las jóvenes futbolistas.

En la categoría U10, se disputó un emocionante duelo entre Samuel Academy e Inter Panamá CF, que finalizó con empate 1 a 1. El gol de Inter Panamá CF fue anotado por Lucía Villar, con el número 87, mientras que por Samuel Academy marcó Heively Herrera, con el número 3.

También hubo acción en la U12 femenina, donde ADM F.C. PTY y Samuel Academy protagonizaron un vibrante encuentro que terminó empatado 3 a 3. Por Samuel Academy anotaron Andrea Soo, Alanis Iglesia y Karla Loo. En tanto, por ADM F.C. PTY destacó Shanell Lasso, quien marcó un doblete, y María José de León, autora del tercer gol.

En la categoría U13 masculina, Joha Academy se impuso 4 a 3 frente a Sánchez Soccer Academy, en un partido lleno de emociones y goles de principio a fin. Mientras que El Plaza amador fue derrotado 4 a o por la academia de Costa del Este.

La segunda jornada de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 reafirma el compromiso del torneo con el desarrollo integral del fútbol juvenil, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el juego limpio, al tiempo que brinda un espacio para la proyección de futuras figuras del deporte nacional.

Los partidos de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 pueden disfrutarse a través del canal de YouTube de TVMAX, plataforma clave para seguir de cerca toda la acción del torneo.