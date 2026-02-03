Intensa jornada de goles y alto nivel futbolístico en la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026

El talento juvenil y el respaldo de las gradas marcaron el desarrollo de una fecha llena de emociones.

Nestle Copa 2016
Nestle Copa 2016 / TVN DIGITAL
Jieron Moreno
03 de febrero 2026 - 20:54

Panamá, ciudad de Panamá/Una tercera jornada cargada de emociones y muchos goles se vivió en la Copa Nestlé ¡Qué Rico!, donde el talento juvenil volvió a ser el gran protagonista dentro del terreno de juego. Los partidos estuvieron llenos de intensidad, calidad técnica y jugadas destacadas que hicieron vibrar a jugadores y aficionados por igual.

La calidad futbolística no pasó desapercibida. En la categoría U14F, la jugadora más valiosa (MVP) fue Emma Roux, del JM Soccer Academy, quien brilló con su desempeño y liderazgo en la cancha. Por su parte, en la U15 Masculina, el reconocimiento fue para Mathias Fuentes, de la Academia de Costa del Este, demostrando carácter, habilidad y visión de juego en cada balón disputado.

Desde las gradas, los padres y familiares lo dieron todo, convirtiéndose en un motor fundamental para los pequeños futbolistas. Cantos, aplausos y palabras de aliento no faltaron durante toda la jornada. Sin embargo, la barra que más resaltó fue la del equipo “Zona Roja”, se destacó por su energía, creatividad y apoyo constante.

La competencia continuará el sábado 7 de febrero (Día 5), a partir de las

8:00 a.m., con los siguientes enfrentamientos:

8:00 a.m.

  • U7: Academia Toro B. vs Costa del Este FC
  • U7: Yo Amo el Fútbol vs Cantera FC

9:00 a.m.

  • U10F: ADM FC PTY vs Inter Panamá CF
  • U10F: Casa de Oración vs Samuels Academy

10:00 a.m.

  • U12F: Samuels Academy vs ADM FC PTY
  • U12F: PGS Girls Academy vs Inter Panamá CF

Se invita al público asistente a visitar el stand oficial del torneo Nestlé ¡Qué Rico!, donde se estarán desarrollando activaciones especiales durante la jornada.

