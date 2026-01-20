35 academias, 66 equipos y un legado para la comunidad: así se vive la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026

Detrás de cada camiseta hay una historia distinta. Algunas academias llegan con años de experiencia, otras con proyectos jóvenes, pero todas con el mismo objetivo: brindar a sus jugadores una oportunidad de aprender, crecer y competir sanamente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la participación de 35 academias, un total de 66 equipos en competencia y un legado que trasciende la cancha, la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 se consolida como uno de los torneos infantiles y juveniles más importantes del país.

Más allá de los goles y los resultados, esta iniciativa celebra el talento, la formación en valores y el impacto positivo en las comunidades, al anunciar un premio de US$10,000 para cada una de las alcaldías de Panamá y San Miguelito, destinados a mejorar infraestructuras deportivas comunitarias.

La competencia, organizada por Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, dará inicio el 24 de enero y se extenderá hasta el 1 de marzo, con partidos todos los sábados y domingos en Sportcenter, Costa del Este, reuniendo a niños y niñas desde las categorías U6 hasta U17, en ramas femeninas y masculinas.

Academias que representan el presente y el futuro del fútbol

Este año, la Copa contará con la participación de 35 academias, muchas de ellas compitiendo en dos o más categorías, lo que eleva el número total a 66 equipos inscritos. Cada uno llega con su propia historia, su identidad y el sueño compartido de crecer a través del deporte.

Entre las academias participantes se encuentran Academia Chilibre, CD Sociedad Panamá Este, Surfer Soccer Academy, Yo Amo el Fútbol, Samuels Academy, Casa de Oración Femenino, Academia Estrellas 8-10 FC, AD Juventud Alemana, Academia BH, Cantera FC, Fortaleza FC y la Escuela de Fútbol Dinamo AW.

También forman parte del torneo Academia Diamante, Academia Mateo Iturralde, ADM FC PTY, PGS Girls Academy, Sánchez Soccer Academy, JM Soccer Academy, Costa del Este FC, Academia Toro Blackburn, Academia Proyecto San Joaquín, Brisas Football Academy y Deportivo Hijos de Dios.

La lista continúa con San Sebastián, Zona Roja FC, Johao Academy, Academia Soccer 10 FC, Eagle Soccer Academy, Villa Norma FC, West Lions Academy, así como clubes de gran tradición como Plaza Amador, Águilas Azules, Inter Panamá CF, Familia Fútbol Club y CAI, reforzando el nivel competitivo y la diversidad del torneo.

Cada fin de semana, estos equipos no solo competirán por trofeos y reconocimientos, sino que representarán a cientos de familias que acompañan a sus hijos en el proceso de formación deportiva, aprendizaje y crecimiento personal.

¿Dónde ver la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026?

Las familias podrán seguir cada partido a través de TVMAX, así como por el YouTube de TVMAX, lo que permitirá que el torneo llegue a hogares de todo el país. Además, las redes sociales de Quesos Nestlé ¡Qué Rico! y @tvmaxdeportes compartirán los mejores momentos, historias de los equipos, celebraciones y contenidos especiales que reflejan el espíritu del torneo.

Para quienes deseen vivir la experiencia de manera presencial, los partidos se disputarán en Sportcenter, Costa del Este, convirtiéndose en un punto de encuentro para padres, entrenadores y jóvenes futbolistas.

Un torneo que forma dentro y fuera de la cancha

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 va más allá de la competencia deportiva. Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de stands interactivos, charlas motivacionales y recomendaciones de nutrición deportiva, como parte del programa global Nestlé por Niños Saludables.

Esta iniciativa refuerza la importancia de una alimentación equilibrada, la actividad física y un estilo de vida activo, acompañando a las familias panameñas en todas las etapas de crecimiento de sus hijos.

En su primera edición, la Copa reunió a más de 1,000 niños y niñas a nivel nacional. Para este 2026, el impacto social se amplía con 500 niños de los distritos de Panamá y San Miguelito que participarán gracias a becas, reafirmando el compromiso de Nestlé con la inclusión y el acceso al deporte.

Un legado que beneficia a toda la comunidad

La gran final, programada para el 17 de marzo, marcará el cierre de esta segunda edición. Sin embargo, el impacto del torneo continuará más allá del último pitazo. Como parte del legado de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, Nestlé entregará US$10,000 a la Alcaldía de Panamá y US$10,000 a la Alcaldía de San Miguelito, fondos que serán destinados a mejorar infraestructuras deportivas comunitarias.

Este aporte busca fortalecer los espacios donde niños y jóvenes practican deporte, fomentando oportunidades reales de desarrollo y recreación en sus comunidades.

Rodrigo Romera, Gerente General de Nestlé Panamá, destacó que la Copa es una expresión del enfoque de Creación de Valor Compartido de la compañía, donde el impacto social y el éxito del negocio avanzan de la mano, fortaleciendo el vínculo con las familias panameñas.

Fútbol que deja huella

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 no solo reúne a 66 equipos en una cancha. Reúne historias, sueños y comunidades enteras alrededor del deporte, demostrando que cuando el fútbol se combina con valores, nutrición y oportunidades, el impacto se siente dentro y fuera del campo.