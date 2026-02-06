El Sport Center de Costa del Este se prepara para un fin de semana vibrante de fútbol
La Copa Nestlé 2026 llega a su Quinta Jornada
Panamá, ciudad de Panamá/La pasión por el futbol juvenil se toma nuevamente las instalaciones del Sport Center de Costa del Este con la llegada de la quinta jornada de la Copa Nestlé 2026. Este fin de semana del 7 y 8 de febrero, niños y niñas talentos de diversas academias se enfrentarán en una serie de partidos cruciales que prometen adrenalina, estrategia y mucha destreza técnica en el campo, consolidando al torneo como uno de los eventos formativos más importantes del país.
Con categorías que abarcan desde los más pequeños de la división U7 hasta la competitividad de la U14 femenina, el torneo sigue cumpliendo su misión de ser un semillero de promesas para el fútbol nacional. Invitamos a todos los familiares, amigos y aficionados a acercarse para apoyar a sus equipos favoritos y disfrutar de un ambiente deportivo sano y familiar donde el esfuerzo y el compañerismo son los principales protagonistas.
Calendario:
Sábado 7 de febrero
- 08:00 am: U14F – Mateo Iturralde vs Inter Panamá CF
- 09:00 am: U14F – JM Soccer Academy vs Casa de Oración Femenino
- 10:00 am: U12F – Samuels Academy vs ADM FC PTY
- 11:00 am: U7 – Academia Toro B. vs Costa del Este FC
- 11:00 am: U7 – Yo Amo el Fútbol vs Cantera FC
- 11:00 am: U7 – Academia Chillibre vs Plaza Amador
- 12:00 md: U10F – ADM FC vs Casa Oración
- 12:00 md: U10F – Inter Panamá FC vs JM Soccer
Domingo 8 de febrero
- 08:00 am: SFOU9 – Sánchez Soccer Academy vs San Sebastián
- 08:00 am: SFPU9 – CAI vs Fortaleza FC
- 09:00 am: SFPU9 – Academia Costa del Este vs Plaza Amador
- 09:00 am: SFPU11 – Villa Norma FC vs Acad. San Miguelito
- 10:00 am: SFOU11 – Costa del Este vs C.D.S. Panamá Este
- 10:00 am: U10F – ADM FC vs Samuels Academy
- 11:00 am: SFPU11 – Academia Toro B. vs Dep. Hijos de Dios
- 11:00 am: SFOU9 – Familia FC vs Academia Diamantes
- 11:00 am: SFOU11 – Academia Diamantes vs Familia FC
- 12:00 md: U12F – Samuels Academy vs Inter Panamá CF
- 01:00 pm: SFOU13 – Academia Costa del Este vs Sánchez Soccer Academy
- 01:00 pm: SFOU13 – Johao Academy vs Zona Roja FC
- 02:00 pm: SFPU13 – Academia Soccer 10 FC vs Dinamo AW
- 02:00 pm: SFPU13 – Surfer Soccer vs Plaza Amador