Coaches del Ipebi darán continuidad a cambios en las aulas panameñas

El Ipebi busca que la formación de sus propios acompañantes pedagógicos permita sostener esta transformación docente más allá de la colaboración con especialistas internacionales y extender sus resultados a otras escuelas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador (Ipebi) avanza en la formación de acompañantes pedagógicos panameños que tendrán la responsabilidad de impulsar y dar continuidad a los cambios en las prácticas de enseñanza de 30 escuelas nodo en el país.

Como parte de este proceso, especialistas de Project Zero, centro de investigación de la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard, visitarán Panamá del 12 al 20 de noviembre para dar seguimiento al programa Aprendiendo a Aprender, que desarrolla el Ipebi con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber.

La delegación estará integrada por Liz Dawes Duraisingh, codirectora de Project Zero e investigadora principal; María Ximena Barrera, Adriana García y Clari Heredia, quienes recorrerán centros educativos para observar las prácticas docentes y conocer los avances del programa.

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es la preparación de los propios coaches del Ipebi, quienes se encuentran en la etapa final de su formación. Estos acompañantes pedagógicos serán los encargados de trabajar de manera permanente con otros educadores en las escuelas nodo, con el propósito de que los cambios en las aulas se mantengan y se fortalezcan desde las propias comunidades educativas.

“Queremos que esta colaboración se traduzca en herramientas que los educadores lleven a sus aulas. Pero el verdadero valor está en acompañarlos mientras las ponen en práctica, de manera constante, con nuestro propio equipo de coaches”, señaló Adriana Angarita, directora interina del Ipebi.

Los resultados de este proceso también se reflejan en las experiencias de los docentes participantes. Noemí León, profesora de educación media del Colegio Cristóbal Adán de Urriola y participante del Diplomado 2, explicó que su forma de enseñar ha cambiado a partir de los aprendizajes adquiridos.

“Antes daba prioridad a cubrir contenidos; ahora me tomo el tiempo para analizar qué es lo realmente importante que mis estudiantes comprendan. Ellos participan más y han perdido el temor a preguntar”, relató.

Como parte de las actividades, el martes 17 de noviembre se realizará la Galería de Proyectos de Indagación en el Auditorio Mercantil, en Calle 50. Educadores de preescolar, primaria y media de San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Este presentarán los cambios que han implementado en sus aulas.

En este encuentro también participarán docentes y directores de otras escuelas nodo, quienes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con las especialistas de Project Zero.

La agenda de la delegación contempla, además, visitas a planteles de Panamá Oeste, Coclé, Panamá Este, Colón y San Miguelito, donde escucharán a los educadores y observarán directamente sus prácticas de enseñanza.

Edilma Meléndez, coordinadora de Calidad, Impacto y Aprendizaje Institucional del IPEBI, destacó que estas visitas permiten identificar las necesidades de los centros educativos y ajustar el acompañamiento a partir de las experiencias de sus comunidades.

El Ipebi busca que la formación de sus propios acompañantes pedagógicos permita sostener esta transformación docente más allá de la colaboración con especialistas internacionales y extender sus resultados a otras escuelas del país.