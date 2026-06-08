La Competencia Intercolegial de Reciclaje En Ambiente impacta a más de 16 mil personas y fortalece la cultura ambiental en La Chorrera

La tercera edición de la Competencia Intercolegial de Reciclaje En Ambiente culminó con resultados que reflejan el creciente compromiso de estudiantes, docentes y familias con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Impulsada por TVN Media a través de su pilar de sostenibilidad Medio Ambiente, la iniciativa logró impactar a 16,928 personas, formar a 230 agentes de cambio y recuperar 7.35 toneladas de materiales reciclables, una cifra que representa 4.8 veces más que lo recolectado durante la edición anterior.

En esta edición participaron los centros educativos CEBG Leopoldo Castillo, CEBG Victoria D’Spinay, CEBG Tomás Martín Feuillet y CEBG Biancheri, todos ubicados en el distrito de La Chorrera. Tras semanas de trabajo y movilización comunitaria, el CEBG Leopoldo Castillo obtuvo el primer lugar de la competencia.

Más allá de los resultados cuantitativos, el proyecto busca promover cambios de comportamiento sostenibles que trasciendan el entorno escolar. Cada material recuperado representa una oportunidad para que estudiantes y sus familias adopten nuevas prácticas ambientales, incorporando hábitos responsables como la separación de residuos y el reciclaje en sus hogares.

Desde su creación, la Competencia Intercolegial de Reciclaje En Ambiente ha apostado por una visión clara: fortalecer la educación ambiental mediante experiencias prácticas que involucren a toda la comunidad educativa. Los resultados de esta tercera edición confirman que cuando los estudiantes se convierten en protagonistas del cambio, su impacto se multiplica dentro y fuera de las aulas.

TVN Media agradece al Ministerio de Educación (MEDUCA) por su apoyo como facilitador de esta iniciativa, así como a sus aliados Banco General, Grupo Rey, Nestlé y Telered, quienes se sumaron a este esfuerzo para seguir promoviendo una cultura ambiental más consciente y participativa.

La Competencia Intercolegial de Reciclaje En Ambiente forma parte de las acciones que desarrolla TVN Media para contribuir a la construcción de comunidades más sostenibles y comprometidas con la protección del entorno.