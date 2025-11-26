Tips para un look que dure toda la ceremonia de graduación
Jelou!
Haz que tu maquillaje, peinado y outfit sobrevivan toda la celebración.
Ciudad de Panamá/¿Se acerca tu graduación y quieres lucir impecable de principio a fin? Te compartimos tips prácticos para lograr un look resistente al calor, a los abrazos, al sudor y hasta a las lágrimas de felicidad. Desde cómo preparar la piel para que el maquillaje no se derrita, hasta qué telas y peinados duran más bajo el sol, te contamos todo para que brilles sin preocuparte por nada.