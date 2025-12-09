Conoce a Carlos Vallarino

Conoce a Carlos Vallarino / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
09 de diciembre 2025 - 16:33

Ciudad de Panamá/Hoy conocemos a Carlos Vallarino, el talentoso cantautor panameño que ha conquistado al público con su estilo fresco, letras profundas y fusión de ritmos latinos. Con temas como Viajeros y Panamá, ha dejado huella en la escena local y recientemente dio un gran paso internacional al firmar con Sony Music Publishing Colombia. Su trayectoria, sensibilidad artística y orgullo por sus raíces lo convierten en una de las voces más prometedoras del país.

