Ciudad de Panamá/Hoy conocemos a Carlos Vallarino, el talentoso cantautor panameño que ha conquistado al público con su estilo fresco, letras profundas y fusión de ritmos latinos. Con temas como Viajeros y Panamá, ha dejado huella en la escena local y recientemente dio un gran paso internacional al firmar con Sony Music Publishing Colombia. Su trayectoria, sensibilidad artística y orgullo por sus raíces lo convierten en una de las voces más prometedoras del país.