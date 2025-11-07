Ciudad de Panamá/La influencer panameña Gracie Bon sorprendió al revelar que su vínculo con Drake comenzó tras un simple mensaje directo en Instagram en 2020, y que incluyó viajes privados, regalos y una intensa unión. Sin embargo, asegura que la relación terminó luego de una fiesta en Londres, donde dijo “vi de todo” y bloqueó al rapero. Drake, por su parte, negó las acusaciones, calificándolas como “una gran mentira”.