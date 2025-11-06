Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su ruptura

Jelou!

Lamine Yamal y Nicki Nicole ponen fin a su relación.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su ruptura / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
06 de noviembre 2025 - 16:07

Ciudad de Panamá/El joven futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su ruptura amorosa, tras semanas de rumores en redes. Ambos aclararon que no hubo infidelidad y que la decisión fue mutua y en buenos términos. Su relación, que comenzó en agosto de 2025, se había mantenido bajo la mirada del público, y ahora ambos piden respeto y espacio para continuar sus proyectos personales.

Temas relacionados

relaciones Nicki Nicole Lamine Yamal Jelou
Si te lo perdiste
Lo último
stats