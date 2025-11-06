Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su ruptura
Lamine Yamal y Nicki Nicole ponen fin a su relación.
Ciudad de Panamá/El joven futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su ruptura amorosa, tras semanas de rumores en redes. Ambos aclararon que no hubo infidelidad y que la decisión fue mutua y en buenos términos. Su relación, que comenzó en agosto de 2025, se había mantenido bajo la mirada del público, y ahora ambos piden respeto y espacio para continuar sus proyectos personales.