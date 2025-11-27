Ronnie recibió el premio de favorito del público | Héroes Por Panamá

El aplauso de todo Panamá se hizo sentir esta noche.

Ronnie recibió el premio de favorito del público | Héroes Por Panamá / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
27 de noviembre 2025 - 16:07

Ciudad de Panamá/Ronnie fue reconocido con el premio de Favorito del Público en Héroes Por Panamá, un galardón que celebra su entrega, constancia y el impacto positivo que ha generado en su comunidad. Su historia inspiró a miles de panameños que votaron por él y lo acompañaron en este emocionante momento. Una muestra de que cuando el corazón guía, el país entero responde.

