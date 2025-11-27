Ciudad de Panamá/Ronnie fue reconocido con el premio de Favorito del Público en Héroes Por Panamá, un galardón que celebra su entrega, constancia y el impacto positivo que ha generado en su comunidad. Su historia inspiró a miles de panameños que votaron por él y lo acompañaron en este emocionante momento. Una muestra de que cuando el corazón guía, el país entero responde.