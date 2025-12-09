Ciudad de Panamá/El Tour de los Derechos Humanos de Fundación Iguales recorrió provincias, comarcas y comunidades para abrir espacios de diálogo sobre diversidad, inclusión en general. A través de talleres, charlas y actividades participativas buscan sensibilizar, educar y empoderar a las personas. El Foro Anual complementa este esfuerzo reuniendo activistas, expertos y sociedad civil para debatir sobre los desafíos actuales y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.