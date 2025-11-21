EN VIVO: Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 21 de noviembre

Este viernes 21 de noviembre jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Libra de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 21 de noviembre

Primer premio: 2240

Letras: DABC

Serie: 2

Folio: 4

Segundo premio: 58

Tercer premio: 33