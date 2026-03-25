Acodeco refuerza vigilancia de precios ante alza internacional del petróleo

Como parte de las medidas adoptadas, se han girado instrucciones a nivel nacional para reforzar la vigilancia del comportamiento de los precios.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó el monitoreo de precios de productos alimenticios y bienes de consumo en todo el país, en respuesta al incremento del petróleo en los mercados internacionales.

La entidad informó que estas acciones forman parte del respaldo institucional a las medidas impulsadas por el Gobierno para mitigar el impacto del encarecimiento del combustible en la economía panameña.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, explicó que la institución participará en las mesas de alto nivel promovidas por el Ejecutivo, con el objetivo de analizar la situación económica y proponer soluciones que beneficien a la población.

“Participaremos activamente en las mesas de alto nivel que impulsa el Gobierno, aportando nuestra experiencia para que las decisiones que se adopten protejan a los consumidores y promuevan mercados transparentes”, indicó.

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Como parte de las medidas adoptadas, se han girado instrucciones a nivel nacional para reforzar la vigilancia del comportamiento de los precios, a fin de prevenir posibles prácticas especulativas que puedan surgir a raíz del aumento en el costo del combustible.

El titular de la entidad destacó que la prioridad es garantizar que cualquier acción implementada tenga como eje central el bienestar de los ciudadanos y el respeto a sus derechos como consumidores. Asimismo, subrayó la importancia de fomentar un consumo responsable en los hogares para enfrentar el contexto económico.

“En momentos de retos económicos, la participación activa de los consumidores es muy importante para la economía del país”, puntualizó.

La Acodeco también hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con incrementos injustificados de precios, utilizando los canales oficiales de la institución, con el propósito de fortalecer la transparencia del mercado y proteger los derechos de los consumidores.