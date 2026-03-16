Acodeco respalda la búsqueda de un tercer concesionario de telefonía móvil en Panamá

Esta figura ya ha sido adoptada en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España , logrando ampliar la oferta de servicios y fortalecer la competencia en los mercados donde opera.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) una recomendación para incorporar la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) en el mercado de telefonía móvil celular en Panamá. La iniciativa busca promover la libre competencia y generar mayores beneficios para los consumidores, en línea con lo establecido en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.

Actualmente, la ASEP trabaja en la posibilidad de contar con un tercer concesionario de telefonía móvil. La propuesta de Acodeco plantea que, además de este esfuerzo, se permita la entrada de OMV, empresas que ofrecen servicios móviles sin contar con infraestructura propia, utilizando las redes de los operadores existentes mediante acuerdos comerciales.

La implementación de OMV podría traducirse en más marcas, planes y servicios innovadores, mejores precios y un uso más eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones ya existente. Esta figura ya ha sido adoptada en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España, logrando ampliar la oferta de servicios y fortalecer la competencia en los mercados donde opera.

Según Acodeco, la entrada de operadores móviles virtuales representa una oportunidad para que los usuarios tengan más opciones y se fomente la innovación tecnológica, contribuyendo a un mercado más competitivo y dinámico en beneficio de todos los panameños.

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