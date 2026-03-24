Acodeco alerta sobre nuevo evento tras antecedentes del caso Snowland

Ante la circulación de contenidos publicitarios del nuevo proyecto, la institución exhortó a los consumidores a actuar con cautela y verificar cuidadosamente la información antes de realizar pagos o reservas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió a la ciudadanía sobre la promoción de un nuevo proyecto de entretenimiento impulsado por el mismo organizador vinculado al evento Snowland, el cual fue objeto de múltiples quejas por parte de consumidores en diciembre de 2025.

Según la entidad, el caso Snowland generó denuncias relacionadas con publicidad que no correspondía con la experiencia ofrecida, lo que dio lugar a actuaciones administrativas en el marco de la Ley 45 de 2007, normativa que regula la protección al consumidor y la defensa de la competencia en el país.

Como resultado de estas investigaciones, la Acodeco sancionó al promotor del evento con una multa de $15 mil dólares por publicidad engañosa, tras comprobarse irregularidades en la promoción.

Ante la circulación de contenidos publicitarios del nuevo proyecto, muchos difundidos a través de redes sociales y mediante el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, la institución exhortó a los consumidores a actuar con cautela y verificar cuidadosamente la información antes de realizar pagos o reservas.

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La entidad recordó que toda publicidad debe ser clara, veraz y comprobable, y que los proveedores están obligados a cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas al público.

En ese sentido, la Acodeco emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los consumidores, entre ellas verificar la identidad legal del organizador y su historial comercial, solicitar información detallada por escrito sobre condiciones, fechas, ubicación y políticas de devolución, así como confirmar que el evento cuente con los permisos correspondientes.

Asimismo, aconsejó evitar transferencias o pagos a cuentas personales sin respaldo contractual y conservar todos los comprobantes y comunicaciones relacionadas con la transacción.

La institución reiteró que se mantiene vigilante ante cualquier situación que pueda afectar los derechos económicos de los consumidores y reafirmó su compromiso de actuar de manera oportuna para prevenir prácticas engañosas o lesivas.