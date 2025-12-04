Almirante que ordenó doble ataque en el Caribe comparece en el Congreso de EEUU

Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.

Estados Unidos/El almirante estadounidense que ordenó un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe para acabar con dos sobrevivientes compareció este jueves en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.

Congresistas republicanos y demócratas analizaron ese ataque, que podría constituir un crimen de guerra y que acabó con la vida de 11 personas a bordo de la lancha el 2 de septiembre.

Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley, presentó a los congresistas a puerta cerrada el video de ese segundo ataque.

Ese video "mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados", denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.

El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.

Es "una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público", añadió el demócrata.

La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.

Los dos sobrevivientes eran "tipos malos", dijo el representante demócrata. Pero el video muestra "a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos", añadió.

Fue un "ataque legal", defendió en cambio el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.

Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.

Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.

Un representante republicano, Don Bacon, declaró a la emisora CNN que "esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras (...) reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes".

"Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak", declaró Cotton, para quien "el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo".

El presidente Donald Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en América Latina grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.

- "Matarlos a todos" -

A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en Estados Unidos y en América Latina.

Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 80 muertos, y Trump ha asegurado que "muy pronto" la ofensiva pasará a tierra.

Venezuela es el país más directamente concernido por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.

El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque.

El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de "matarlos a todos".

El diario New York Times señaló sin embargo el 1 de diciembre que Hegseth "ordenó un ataque letal pero no el asesinato de sobrevivientes".

El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.

A juicio del republicano Bacon, el jefe del Pentágono es responsable en última instancia "porque es el secretario de Defensa".

Hegseth aseguró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.