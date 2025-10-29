Amnistía exige libertad de dos ‘presos de conciencia’ en El Salvador

El abogado Alejandro Henríquez y el dirigente campesino y pastor evangélico José Ángel Pérez fueron detenidos en mayo acusados de desorden público.

La organización Amnistía Internacional pidió este martes la libertad "inmediata" de un abogado y un líder campesino de El Salvador a los que considera "presos de conciencia".

El abogado Alejandro Henríquez y el dirigente campesino y pastor evangélico José Ángel Pérez fueron detenidos en mayo acusados de desorden público, tras participar en una protesta en las proximidades de la casa del presidente Nayib Bukele.

Amnistía "exige a las autoridades salvadoreñas garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad" de Pérez y Henríquez, quienes fueron "encarcelados injustamente", dijo la organización en un comunicado.

Ellos fueron detenidos tras una protesta en la periferia oeste de San Salvador, en la que pedían que Bukele interviniera para evitar el desalojo de los miembros de una cooperativa campesina de un terreno privado.

Henríquez y Pérez, a quienes Amnistía declaró presos de conciencia el 1 de julio, deben comparecer el miércoles en un juzgado que revisará su detención provisional.

La audiencia "representa una oportunidad" para que las autoridades "rectifiquen" y "aseguren su libertad inmediata e incondicional", declaró la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, citada en el comunicado.

"José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad", añadió.

Amnistía subrayó que "este tipo de detenciones arbitrarias se inscriben en un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia".

La organización también ha declarado presa de conciencia a la abogada Ruth López, jefa de la unidad Anticorrupción de la ONG Cristosal y crítica de Bukele, detenida en mayo acusada por la Fiscalía de supuesto enriquecimiento ilícito.

Otro crítico de Bukele que también está en prisión es el abogado constitucionalista Enrique Anaya, detenido en junio por presunto lavado de dinero.