Actividad industrial en China sigue en contracción en agosto pese a tregua con Estados Unidos

Pekín, China/La actividad industrial de China repuntó levemente en agosto pero siguió en contracción por quinto mes consecutivo, según datos oficiales publicados el domingo, pese a la nueva tregua comercial con Estados Unidos que aplazó a noviembre la aplicación de aranceles recíprocos.

El índice de gestión de compras, un indicador clave de la producción industrial, se situó en 49,4, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), lo que supone un ligero aumento con respecto al 49,3 registrado en julio.

La cifra está debajo del umbral de 50 puntos que separa la contracción del crecimiento. La última vez que China registró una cifra superior a 50 fue en marzo.

El estadístico de la ONE, Zhao Qinghe, elogió la mejora con respecto al mes anterior como prueba de que "la prosperidad económica general sigue expandiéndose".

"El clima empresarial ha mejorado", afirmó. China ha intentado apuntalar el crecimiento económico tras la pandemia del covid-19, en medio de una crisis de endeudamiento del sector inmobiliario, el bajo nivel de consumo y el elevado desempleo juvenil.

Además, la guerra comercial con Estados Unidos, paralizada en espera de un acuerdo, golpeó a la economía china, dependiente de las exportaciones.

Pekín y Washington prorrogaron hasta el 10 de noviembre la tregua sobre la mayoría de los aranceles recíprocos mientras continúan las negociaciones.