Invasión EEUU a Panamá: Recorridos y salas inmersivas marcan jornada conmemorativa del 20 de diciembre

Este fin de semana, el Museo del Canal de Panamá abrió sus puertas de manera gratuita a todo el público, en una jornada que reunió tanto a panameños como a visitantes extranjeros.

La iniciativa se realizó en el marco del Día de Duelo Nacional y formó parte de una agenda especial de actividades culturales y educativas para conmemorar los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

La programación estuvo orientada a promover la reflexión y la memoria colectiva, rendir homenaje a las víctimas y visibilizar las historias de las comunidades afectadas por los hechos del 20 de diciembre de 1989.

La presidenta del Museo del Canal, Hidelgar Vásquez, explicó que esta exposición se realiza todos los años como parte de la responsabilidad institucional de reconocer la importancia histórica de ese acontecimiento. Además, destacó que se trata de la única sala de este tipo existente en el país.

“Todo el equipo del museo se asegura de que estas jornadas de puertas abiertas puedan realizarse y que tanto panameños como extranjeros puedan percibir lo que fue ese momento de nuestra historia”, expresó.

Durante el 20 de diciembre se desarrollaron recorridos guiados, proyecciones y talleres, con la participación de comunidades de Santa Ana y El Chorrillo, integrando territorio, memoria e historia urbana.

Por su parte, Temi Núñez, guía del museo, explicó que el espacio cuenta con una sala inmersiva que incluye frases y narraciones de familiares que perdieron seres queridos, así como una recreación de cómo se desarrolló la invasión. Añadió que muchos turistas muestran interés y suelen preguntar sobre las causas de los hechos.

A lo largo de la jornada, el museo recibió a numerosos visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer más sobre la historia del 20 de diciembre y el proceso de construcción del Canal de Panamá. Varios manifestaron satisfacción por el recorrido y señalaron que aprendieron aspectos que desconocían.

Las organizaciones participantes resaltaron la importancia de la cultura y la educación como herramientas fundamentales para preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional.

Información de Hellen Concepción