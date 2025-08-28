El café brasileño resiste al arancel de Trump, pero busca nuevos mercados

La imposición del 50% de impuestos a las importaciones amenaza el comercio con Estados Unidos, mientras Brasil apuesta a la diversificación internacional.

Rio de Janeiro, Brasil/La industria cafetalera brasileña, la más grande del mundo, enfrenta un duro golpe con la entrada en vigor de un arancel del 50% sobre las importaciones de café en Estados Unidos, decretado por el presidente Donald Trump el pasado 6 de agosto. La medida, adoptada como represalia política, amenaza con alterar un mercado en el que Brasil es proveedor clave y del que depende buena parte de sus exportaciones.

El ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, confió en que Washington conceda eventualmente una exención, dado que Estados Unidos consume más café del que produce y cerca de un tercio de sus importaciones provienen de Brasil, principalmente de la variedad arábica. En 2024, el 16,1% de las exportaciones brasileñas de este producto tuvieron como destino el mercado estadounidense, con un total de 8,1 millones de sacos de 60 kg.

“El impacto es muy grande”, advirtió Marcio Candido Ferreira, presidente del Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), quien reconoció que desde el anuncio del arancel “no hay nuevos pedidos” desde Estados Unidos y que algunos contratos firmados han sido pospuestos a la espera de una resolución. En el mismo sentido, productores como Raquel Meirelles, de Minas Gerais, temen perder la clientela que tardaron años en consolidar.

Desde Estados Unidos, importadores como Phyllis Johnson, presidenta de BID Imports, han admitido que con los nuevos aranceles “el café brasileño se ha vuelto inaccesible”, lo que obligaría a marcas y tostadores a replantear sus mezclas sin alterar el sabor preferido por los consumidores.

Ante la incertidumbre, el gobierno brasileño busca alternativas. La ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones) lanzó un plan de diversificación de mercados, con la mira puesta en Alemania, Italia, Japón y especialmente China, que ya abrió su mercado a cerca de 200 empresas exportadoras de café brasileño. Según el investigador Renato Garcia Ribeiro, la actual escasez global de café da margen de maniobra a los productores para reposicionarse, pues el grano puede almacenarse durante meses y esperar mejores condiciones de venta.

La situación se refleja también en los precios internacionales. Tras una caída esperada en 2025, el nuevo arancel estadounidense ha modificado las proyecciones y, según Cecafé, se prevé un fuerte aumento a corto plazo. Para los analistas, el mayor impacto lo sufrirán directamente los consumidores estadounidenses, quienes deberán pagar más por su taza diaria.

En medio de la tensión comercial, Brasil confía en la resiliencia de su sector cafetalero, que pese al “tarifazo” de Trump, se prepara para defender su liderazgo global y conquistar nuevos mercados.