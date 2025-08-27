Comisaria europea urge unidad y voz común de la UE ante tragedia humanitaria en Gaza

Hadja Lahbib pidió a los 27 estados miembros "coraje político" para adoptar una postura clara frente a Israel, mientras la crisis humanitaria se agrava.

La comisaria europea de ayuda humanitaria, Hadja Lahbib, instó este jueves a los 27 estados miembros de la Unión Europea a tener "el coraje político" para expresar una posición común y fuerte respecto a la guerra en Gaza, en un contexto de divisiones internas sobre la postura hacia Israel.

"Estamos en un punto de inflexión y llegó la hora de que la UE actúe de una manera acorde con su estatura internacional", declaró en entrevista con medios internacionales.

Lahbib subrayó que lo que ocurre en Gaza es una "tragedia que debería atormentarnos a todos", y advirtió que Europa será juzgada por la historia y por las futuras generaciones si permanece pasiva frente al sufrimiento de civiles, periodistas y trabajadores humanitarios.

La comisaria recordó que la situación en la Franja de Gaza es catastrófica, con más de dos millones de palestinos viviendo bajo asedio y bombardeos desde hace casi dos años. Señaló que la hambruna en el territorio "habría podido evitarse" si se hubiera permitido un suministro pleno de ayuda humanitaria.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán este viernes y sábado en Copenhague en un encuentro informal para discutir la crisis, aunque no se prevé la adopción de medidas concretas.