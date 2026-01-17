Dólar informal a la baja en Venezuela tras recibir USD 300 millones de crudo vendido por EEUU

Venezuela empezó a inyectar dólares a su sistema bancario para frenar la depreciación del bolívar, pero el recrudecimiento de las sanciones de Washington en medio de la presión contra Nicolás Maduro limitó el flujo de divisas en 2025.

El dólar en el mercado informal venezolano cotizó este viernes en torno a 480 bolívares, un 25% menos que hace una semana, después de que economistas informaran que la banca recibirá 300 millones de dólares por venta de crudo nacional que empezó a administrar Estados Unidos.

Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en medio de una compleja crisis económica.

Desde entonces, el dólar coexiste con el bolívar. Pero Venezuela tiene dificultades para obtener divisas a raíz del embargo petrolero que Washington impuso en 2019 a su principal producto de exportación.

Venezuela empezó a inyectar dólares a su sistema bancario para frenar la depreciación del bolívar, pero el recrudecimiento de las sanciones de Washington en medio de la presión contra Nicolás Maduro limitó el flujo de divisas en 2025.

La escasez del billete verde en la banca formal alimentó al mercado negro, donde el dólar llegó a cotizar hasta un 100% por encima del precio oficial. Ahora esta brecha ronda el 40%.

Estas condiciones impulsaron en 2025 una depreciación del bolívar frente al dólar de más de 80% y coadyuvaron a una inflación en torno al 500%.

La presidenta encargada tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez, confirmó el nuevo ingreso de divisas. "Llegarán a la banca privada para el mecanismo de mercado cambiario. Tenemos que tener un manejo eficiente de las divisas", dijo.

La consultora Ecoanalítica explica que los ingresos resultantes de la venta de petróleo venezolano por Estados Unidos mitigarán progresivamente la brecha entre dólar oficial y paralelo. Su director, Alejandro Grisanti, comentó en X que este plan busca "destrabar un mercado cambiario que estuvo prácticamente 'seco' en los últimos 30 días".

Los primeros 300 millones de dólares serán asignados a bancos privados de Venezuela desde un fondo catarí administrado por Washington, según Ecoanalítica y un especialista consultado por la AFP.

La inyección, aunque es un primer paso, será insuficiente para un mercado cambiario famélico y no resolverá los problemas estructurales en esta economía dolarizada, según los analistas.

"No es tampoco una panacea que va a solventar esto", dijo a la AFP el economista Hermes Pérez. "Al momento que se haga la inyección, eso va a tranquilizar momentáneamente el tipo de cambio".

El analista explica que ya en el pasado el Banco Central de Venezuela introdujo montos similares de divisas sin mayor éxito.