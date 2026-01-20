Estados Unidos informa que capturó otro barco petrolero en el Caribe

El barco, identificado como "Motor Vessel Sagitta", estaba "operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados" y fue capturado "sin incidentes", informó el Comando Sur del ejército estadounidense en X.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos anunció el martes que sus fuerzas militares capturaron otro buque petrolero en el mar Caribe, el séptimo que se incautan desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para evitar que embarcaciones salgan desde o vayan a Venezuela por crudo.

El barco, identificado como "Motor Vessel Sagitta", estaba "operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados" y fue capturado "sin incidentes", informó el Comando Sur del ejército estadounidense en X.

Información en desarrollo