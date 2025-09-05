Agosto de 2025 igualó al de 2024 como el más cálido desde que hay registros en España

En España, país europeo en primera línea del cambio climático, los últimos tres años fueron los más cálidos de su serie histórica, con varias olas de calor y récords de temperatura.

España/La temperatura promedio del pasado agosto igualó a la del mismo mes de 2024, quedando ambos como los agostos más cálidos desde que hay registros en España, anunció este viernes la agencia estatal de meteorología Aemet.

"Los dos últimos agostos han sido los más cálidos de la serie histórica", con 25 ºC de promedio, es decir "2 °C por encima de la media de este mes", indicó la Aemet en un comunicado.

Agosto pasado fue "extremadamente cálido" y estuvo caracterizado por una prolongada ola de calor de 16 días, la más intensa desde que hay registros en el país, recordó la agencia nacional.

Durante estos días se alcanzaron picos de hasta 45,8 ºC en el sur de España, señaló Aemet.

Esas altas temperaturas avivaron una de las peores olas de incendios forestales que han asolado al país en años recientes, dejando cuatro muertos y más de 350.000 hectáreas quemadas.

En España, país europeo en primera línea del cambio climático, los últimos tres años fueron los más cálidos de su serie histórica, con varias olas de calor y récords de temperatura.

Según la agencia, desde 1975 se han registrado 77 olas de calor en España, de las que seis tuvieron una anomalía de 4 °C o más.

Sin embargo, cinco de ellas se produjeron desde 2019, un indicio del agravamiento de estos fenómenos.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.