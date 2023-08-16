Alemania aprueba un proyecto de ley sobre la legalización del cannabis para uso recreativo

Alemania/El gobierno alemán adoptó el miércoles un proyecto de ley con miras a la legalización de cannabis para consumo recreativo.

Según el texto, que todavía tiene que ser debatido y votado en el Parlamento, será posible a partir de 18 años comprar y poseer hasta 25 gramos de cannabis.

Con esta ley, Alemania tendrá una de las legislaciones más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo, que autorizaron el consumo recreativo de cannabis en 2021 y 2023 respectivamente.

El gobierno alemán también ha previsto una campaña de prevención para los jóvenes.

La coalición del dirigente socialdemócrata Olaf Scholz con los Verdes y Liberales ha hecho de esta medida uno de los proyectos clave de su mandato, aunque la propuesta inicial iba mucho más lejos.

La reforma levanta críticas en la oposición, sindicatos de policías y jueces, que consideran que no pondrá fin al narcotráfico, como sugieren sus defensores.

El proyecto de ley también establece la posibilidad de cultivar hasta tres plantas de cannabis para consumo propio.

Y prevé la creación de asociaciones no lucrativas cuyos miembros --como máximo 500 en cada grupo-- podrán cultivar la planta para su consumo, bajo la vigilancia de los poderes públicos.

Estos "Cannabis Social Clubs", como se han hecho llamar, tendrán una actividad reglamentada: podrán suministrar hasta 25 gramos por día, y un máximo de 50 gramos al mes. Para los jóvenes entre 18 y 21 años, será un poco menos: 30 gramos al mes.

El consumo de cannabis tendrá que hacerse en el exterior de estos clubs y estará prohibido a menos de 200 m de estas asociaciones, de escuelas, de zonas de juego o de terrenos deportivos.