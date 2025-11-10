La BBC se disculpa por la polémica del discurso de Trump tras la dimisión de dos directivos

En las calles del centro de Londres, los británicos mostraron tanto críticas como simpatía hacia la centenaria emisora.

La BBC se disculpó el lunes por editar un discurso que dio la impresión de que el presidente estadounidense Donald Trump hizo "un llamamiento directo a la acción violenta" justo antes del asalto al Capitolio estadounidense de 2021, calificándolo de "error de juicio".

La creciente polémica en torno al tema provocó las dramáticas dimisiones el domingo de dos de los altos cargos de la emisora y celebraciones —así como una reprimenda— por parte de la Casa Blanca.

También ha reabierto el debate en el Reino Unido sobre la BBC, apreciada por muchos pero que ha enfrentado acusaciones de larga data de parcialidad institucional, regularmente por parte de la derecha política y, más recientemente, también por parte de la izquierda.

En una carta dirigida a los diputados el lunes, el presidente de la BBC, Samir Shah, afirmó que aceptaban que la forma en que se editó el discurso de Trump en un documental emblemático "dio la impresión de un llamamiento directo a la acción violenta".

"La BBC desea disculparse por ese error de juicio", añadió, prometiendo, entre otras cosas, reformar la supervisión de la emisora financiada con fondos públicos.

Esto ocurrió horas después de que el director general Tim Davie y la directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness, dimitieran en medio de la creciente reacción negativa por el tema. Trump lo celebró de inmediato, acusando a los periodistas de la BBC de ser "corruptos" y "deshonestos". Su secretario de prensa calificó a la cadena de "noticias 100% falsas". Pero el portavoz del primer ministro Keir Starmer respondió el lunes.

"La BBC tiene un papel vital en una era de desinformación", dijo, aunque subrayó: "Es importante que la BBC actúe con rapidez para mantener la confianza y corregir los errores rápidamente cuando se produzcan".

'Fracasos'

La polémica surge mientras el gobierno se prepara para iniciar una revisión políticamente delicada de la carta fundacional de la BBC, que establece el marco de gobernanza y financiación de la corporación. La carta fundacional actual finaliza en 2027.

La cadena, que ha afrontado un período prolongado de dificultades financieras y ha recortado cientos de puestos de trabajo en los últimos años, se financia mediante un canon que paga cualquier persona que vea la televisión en directo en el Reino Unido. Algunos han acogido con satisfacción las dimisiones como un ajuste de cuentas oportuno para la institución británica, mientras que otros temen la influencia de los detractores de derecha, incluso en Estados Unidos.

La ex periodista de la BBC, Karen Fowler-Watt, directora del departamento de periodismo de la City St George's University de Londres, declaró a la AFP que la institución se encuentra "ahora realmente en una situación de crisis". Señaló que era "muy difícil no ver esto como un ataque de la derecha, dado el ecosistema mediático en el que todos vivimos ahora".

El ex primer ministro conservador Boris Johnson había amenazado con dejar de pagar su licencia, mientras que la actual líder del partido conservador, Kemi Badenoch, celebró las dimisiones tras un "catálogo de graves fracasos".

Pero Ed Davey, líder de los centristas Liberaldemócratas, instó a Starmer a que le dijera a Trump que "mantuviera sus manos fuera" de la BBC. "Es fácil entender por qué Trump quiere destruir la principal fuente de noticias del mundo", dijo. "No podemos permitirlo".

Controversias

En las calles del centro de Londres, los británicos mostraron tanto críticas como simpatía hacia la emisora. Jimmy, que trabaja en la construcción y se negó a dar su apellido, dijo a la AFP que la reputación de la BBC se había visto "empañada" y que eso había "demostrado que no son imparciales".

Pero la escritora Jennifer Kavanagh, de 78 años, dijo que "siempre ha sido atacada tanto por la derecha como por la izquierda". "Nunca lo hacen bien", dijo Kavanagh.

La crisis se agudizó después de que el periódico de derecha Daily Telegraph informara la semana pasada que Michael Prescott, ex asesor externo de estándares, había planteado dudas sobre la imparcialidad en un memorándum interno. Entre ellas figuraban las críticas a los fragmentos editados del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando fue acusado de instigar el ataque de la turba al Capitolio de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

La edición dio la impresión de que Trump les había dicho a sus seguidores que iba a caminar con ellos hasta el Capitolio de Estados Unidos y "luchar con uñas y dientes". En el fragmento sin editar, sin embargo, el presidente instó a la audiencia en el intervalo a caminar con él y agregó: "Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

A principios de este año, la BBC pidió disculpas por "graves fallos" en la realización de otro documental sobre Gaza, que el organismo regulador de los medios de comunicación del Reino Unido consideró "sustancialmente engañoso". También recibió críticas por no haber retirado la transmisión en directo del dúo de punk-rap Bob Vylan durante el festival de Glastonbury de este año después de que su líder hiciera comentarios antiisraelíes.