Bomberos y militares combaten nuevos incendios forestales en el España

Se espera que las temperaturas bajen este sábado, con pronósticos de lluvia que ayudarán en los esfuerzos de extinción.

Madrid, España/Bomberos y militares luchan este sábado contra dos incendios forestales que han arrasado más de 1.000 hectáreas en Galicia, en el noroeste de España, alimentados por condiciones secas y altas temperaturas.

En la provincia gallega de Lugo, 82 brigadas y 25 aviones cisterna combaten un incendio que comenzó el jueves y que ya destruyó 1.400 hectáreas, informó el gobierno regional en un comunicado.

Mientras tanto, en la vecina provincia de Ourense, 34 brigadas y 17 aviones combaten otro incendio que también comenzó el jueves y que quemó unas 240 hectáreas.

Ambos fuegos han sido clasificados como de Nivel 2, porque representan una amenaza real para las personas y ponen en riesgo áreas urbanizadas. Decenas de personas fueron evacuadas durante la noche del viernes, pero la mayoría ya ha regresado a sus hogares.

Los incendios se producen mientras España atraviesa un periodo de temperaturas más cálidas de lo habitual y algunas zonas de Galicia han superado los 30° C en los últimos días, al final del verano. Se espera que las temperaturas bajen este sábado, con pronósticos de lluvia que ayudarán en los esfuerzos de extinción. Incendios devastadores golpearon este verano el oeste y noroeste de España, junto con la vecina Portugal.

Cuatro personas murieron en cada país, 330.000 hectáreas de terreno se quemaron en España y cerca de 250.000 hectáreas en Portugal en solo unas pocas semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).